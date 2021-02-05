Из списка смартфонов, которые получают обновления безопасности, пропали Galaxy J3 Pop, Galaxy A3 2017, Galaxy A5 2017 и Galaxy A7 2017.

Корейская корпорация Samsung прекратила выпускать обновления для некоторых популярных смартфонов.

Об этом сообщается на сайте компании.

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Корпорация обновила раздел технической информации, касающейся своих устройств.

Из списка смартфонов, которые получают обновления безопасности, пропали Galaxy J3 Pop, Galaxy A3 2017, Galaxy A5 2017 и Galaxy A7 2017. Все аппараты были представлены в 2017 году. Таким образом, компания «похоронила» данные устройства и прекратила их поддержку.

Согласно содержанию обновленной страницы поддержки, компания обязалась поставлять ежемесячные патчи безопасности современным смартфонам. В список попали аппараты серий Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy Note 9, Galaxy Note 10, Galaxy Note 20 и другие устройства. Раз в квартал обновления безопасности будут приходить на смартфоны Galaxy S8, Galaxy Note 8, Galaxy M10, Galaxy A70 и прочие телефоны.

На оперативное получение обновлений могут рассчитывать владельцы актуальных флагманов корейской корпорации. К ним относятся смартфоны серий Galaxy Note 20 и Galaxy S21, представленные в августе 2020 года и в январе 2021 года соответственно.

Что этому предшествовало

Ранее Samsung заявила, что увеличивает срок поддержки своих смартфонов до четырех лет. Аппараты компании будут получать обновления Android три года, апдейты безопасности — четыре года. Нововведение касается будущих устройств на базе процессоров Qualcomm.

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Автор: УНИАН