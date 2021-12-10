Пользователи считают, что виной тому послужили проблемы с драйверами Windows.

На выходе Windows 11 страдала болячками и нестабильностью. В Microsoft стараются быстро фиксить все погрешности своей операционной системы, однако работы им предстоит ещё уйма.

Ранее на этой неделе среди пользователей начало расти количество жалоб на работу W11 с твердотельными накопителями. В частности, ОС без каких-либо видим причин начала нешуточно снижать скорость работы SSD, особенно по сравнению с "десяткой".

В компании признали факт существования такого бага и занялись его исправлением – сейчас проблема уже почти решена.

Из сообщения Microsoft стало известно, что проблема в том или ином виде затрагивает не только NVMe-накопители, но и все SSD и даже жёсткие диски, в связи с чем её масштаб оказался в разы серьезные, чем изначально предполагалось.

Как впоследствии выяснилось, сбой возникает в тех случаях, когда включён журнал USN файловой системы NTFS – эта функция записывает изменения данных на носителе, и, как подчеркнула Microsoft, она всегда включена на системном разделе.

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Если вы чувствуете, что ваше устройство работает медленнее, чем раньше, рекомендуется вручную установить апдейт KB5007262 через "Центр обновления Windows". Либо же дождаться ежемесячного накопительного обновления для Windows 11, которое выйдет во вторник, 14 декабря.

Ранее сообщалось, что свежее обновление Windows 11 принесло более гибкую настройку "Пуск" и ряд других улучшений. А ещё вернули часы и дату на дополнительные мониторы.

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Автор: Денис Пономаренко