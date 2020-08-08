Шмыгаль поручил усилить контроль за контактами больных коронавирусом

Отмечается, что эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией.

Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших коронавирусом.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам внеочередного заседания Кабмина, опубликовав выводы на своей странице в Facebook.

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"Во исполнение поручения президента министр здравоохранения Максим Степанов подробно отчитается о готовности больниц второй волны, которые будут принимать больных коронавирусом. Такая статистика должна быть представлена ​​по каждой области и учитывать количество койкомест, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медицинским персоналом. Кроме того, Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль также сообщил о решении правительства по ограничению пересечения пунктов пропуска с временно оккупированным Крымом.

Кроме того, правительство на заседании в субботу утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи со взрывом в порту Бейрута.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 8 августа зафиксировано 79 750 случаев COVID-19, из них 1489 за минувшие сутки. С начала пандемии 1879 человек умерли, 43655 - выздоровели.

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