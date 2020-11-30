Киевстар имеет большой опыт в реализации разных проектов для Smart City, и рад возможности развивать сотрудничество в этом направлении с Запорожской ОГА.

30 ноября 2020 года был подписан соответствующий Меморандум про сотрудничество в сфере информационных проектов между тремя мобильными операторами и Запорожской облгосадминистрацией.

Цель Меморандума – продуктивное сотрудничество сторон по четырем основным направлениям:

Поиск пропавших детей.

Исследование пассажиропотока для оптимизации транспортной сети области.

Оповещение населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Организация качественного и безопасного транспортного обслуживания пассажиров, в том числе, видео- и GPS-мониторинга.

"У нас есть видение, как с помощью современных цифровых инструментов улучшить качество жизни в области и сделать коммуникацию в случае чрезвычайных ситуаций качественнее, – прокомментировал Виталий Боговин, председатель ЗОГА. – Все мы живем в непростой период пандемии коронавируса, когда своевременное получение правдивой информации может спасти жизнь".

Поиск пропавших детей

Проект предусматривает внедрение механизмов поиска без вести пропавших детей с использованием новейших информационных и телекоммуникационных технологий.

"Київстар имеет большой опыт в реализации разных проектов для Smart City, и мы рады возможности развивать сотрудничество в этом направлении с Запорожской ОГА. Компания понимает высокую важность оперативного взаимодействия мобильных операторов и всех местных служб в поиске пропавших детей. Например, проект "Поиск детей" уже сейчас позволяет подключить к поиску тех людей, которые находились недалеко от места, где ребенок был замечен последний раз – эти люди получают SMS* с соответствующей информацией и предложением позвонить на номер 102, – прокомментировал Павел Прохоренко, начальник департамента по работе с государственными предприятиями Київстар. – Мы готовы и дальше развивать этот проект, готовы делиться наработками с другими операторами, чтобы поиск пропавших детей становился еще более эффективным".

Исследование пассажиропотока

С помощью Big Data от мобильных операторов планируется исследовать и изучать пассажиропоток Запорожской области для понимания реальных запросов населения и оптимизации транспортной сети.

"Vodafone активно развивает смарт технологии в Украине по таким основным направлениям как транспорт, коммунальная инфраструктура, медицина, безопасность, туризм. Решения Vodafone помогают внедрить удобный транспорт благодаря эффективному и точному планированию на основе Big Data-аналитики, а также диспетчеризации транспорта на основе IoT-решений; обеспечить оперативное оповещение людей в случае чрезвычайных ситуаций, улучшить туристическую привлекательность городов, благодаря созданию туристического цифрового двойника города или региона на основе аналитики больших данных, – отметил Сергей Скрипников, заместитель генерального директора Vodafone Украина, регион Север. Благодарим Запорожскую ОГА в лице Виталия Боговина за инициативу и готовы поделиться своими технологическими решениями и опытом для улучшения условий проживания жителей области".

Оповещение населения в случае чрезвычайных ситуаций

В рамках этого проекта планируется внедрение системы информирования населения о действиях в условиях чрезвычайных ситуаций, налаживание взаимосвязи и взаимной координации действий органов власти и местного самоуправления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"У такого проекта огромная социальная значимость, так как любую критическую ситуацию лучше упредить, чем бороться с ее последствиями. Опираясь на законодательную и нормативную базу, мы уже проработали модель, как максимально быстро организовать оповещение населения о чрезвычайной ситуации при помощи SMS. Сделать правильную рассылку именно тем, кто в ней нуждается, помогают возможности Big Data-технологий", – рассказал Павел Прохоренко.

Организация качественного и безопасного транспортного обслуживания пассажиров

В сотрудничестве с мобильными операторами область планирует внедрить системы GPS–мониторинга, диспетчеризации и видеомониторинга в автотранспортных средствах, которые осуществляют перевозку пассажиров.

"Видео- и GPS-мониторинг в общественном транспорте дают возможность отслеживать местонахождение городского транспорта, контролировать скоростной режим и соблюдение правил дорожного движения водителями, а также контролировать следование по маршруту согласно расписанию. Видеомониторинг также поможет решать такие актуальные задачи, как, например, отслеживание соблюдения карантинных норм, – прокомментировал Дмитрий Дзябура, директор по продажам и отношениям с клиентами lifecell. – У lifecell уже есть наработки в данной сфере. В перспективе анализ Big Data и алгоритмы машинного обучения смогут помочь найти оптимальные маршруты для транспортных потоков и пассажирских перемещений, обозначив зоны повышенного риска на отдельных участках дорог".

Справка о Київстар

Київстар - украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе LTE (4G). Услугами оператора пользуются 25,8 миллиона абонентов. Акционер Київстар - международная группа VEON Ltd, имеющая офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киїївстар более 20 лет работает в Украине и является крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, а также одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Справка о Vodafone

Vodafone - одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный Интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 22 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 48 стран и предоставляет услуги фиксированного широкополосного доступа в Интернет на 17 рынках. По состоянию на 30 июня 2020 года Vodafone предоставляет услуги более 300 миллионам абонентов мобильной связи и 27 миллиону пользователей фиксированного интернета.

Vodafone Украина - ведущая украинская телеком компания, которая предоставляет услуги скоростного интернета 3G и 4G.инвестиции Vodafone в период активного строительства сетей скоростного интернета в 2015 – в 3 квартале 2020 года превысили 28,1 миллиарда гривень. На сегодня сеть 4G покрывает более 81% населения страны.

Рекордные инвестиции позволили обеспечить технологическое лидерство и развивать новые технологические услуги - Интернет вещей (IoT), технологии и решения для Smart City, аналитика больших данных, Mobile ID, Финтех услуги, облачные сервисы. В Украине услугами Vodafone пользуются 19 миллионов клиентов.

Справка о lifecell

lifecell-украинский диджитал-оператор, предоставляющий настоящую свободу общения. С помощью доступного высокоскоростного мобильного Интернета lifecell открывает современные возможности мобильной коммуникации для всех категорий пользователей независимо от возраста или знаний технологий. Оператор принадлежит Turkcell — турецкому поставщику конвергентных телекоммуникационных и технологических услуг. По состоянию на конец третьего квартала 2020 года активная 3-месячная абонентская база lifecell составляла 7,8 миллиона пользователей.

Диджитал-оператор lifecell предлагает тарифы и услуги, которые являются удобными и выгодными для пользователей умных устройств. В цифровой портфель сервисов и продуктов компании также входят: многофункциональный мессенджер BiP, защищенное облачное хранилище lifebox, мобильный платежный сервис и тому подобное. Диджитал-оператор реализует ряд проектов, направленных на развитие "умного города", улучшение безопасности граждан и запуск сетей IoT (Интернета вещей).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН