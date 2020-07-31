«Укртелеком» инвестирует в сельский интернет 1,6 миллиарда гривень

Для реализации первого этапа "Укртелеком" готов инвестировать 1,6 млрд грн, при этом инвестиции со стороны государства должны составить 1,4 млрд грн.

Один из крупнейших украинских телекоммуникационных операторов «Укртелеком», для достижения цели Министерства цифровой трансформации обеспечить 95% сельского населения доступом к интернету, готов на первом этапе инвестировать 1,6 млрд грн в развитие оптического интернета в сельской местности.

Об этом сообщила пресс-служба компании на своем веб-сайте.

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Сумма инвестиции

«Для реализации первого этапа "Укртелеком" готов инвестировать 1,6 млрд грн, при этом инвестиции со стороны государства должны составить 1,4 млрд грн. Такой подход соответствует европейской практике государственно-частного партнерства», - сказано в сообщении.

Срок реализации проекта

В частности, на первом этапе в течение 2-2,5 лет предлагается обеспечить интернет-доступ в 3,9 тыс. населенных пунктов, средний размер которых составляет 200 домохозяйств. Для этого нужно построить 23 тыс. километров оптических магистралей к населенным пунктам и 26 тыс. километров распределительной сети.

Результатом первого этапа будет достижение 85% охвата интернетом сельского населения, а также подключение учебных, медицинских и административных учреждений в этих населенных пунктах.

Согласно сообщению, второй этап предусматривает подключение небольших отдаленных сел с учетом оптической инфраструктуры, построенной на первом этапе.

Также в «Укртелекоме» сообщили, что заявленное Минцифры финансирование проекта в размере почти 5,5 млрд грн достаточное для достижения конечной цели подключения 95% объектов социальной инфраструктуры к оптическому интернету.

Исследования

Согласно исследованию Министерства цифровой трансформации, 452 больницы в Украине (25,74% от всех больниц в стране) не подключены к интернет-связи.

Согласно другим исследованиям Минцифры, около 92% украинских библиотек и 40% школ не имеют подключения к качественному интернету.

Согласно данным Госстата, 70,1% населения Украины (более 26,9 млн человек) в 2019 году пользовались услугами интернета, из которых более 77% пользовались интернетом не реже чем один раз в день.

Хронология событий

29 июля 2020 года стало известно о том, что Министерство цифровой трансформации планирует сделать доступным качественный высокоскоростной интернет для 95% населения страны, и особое внимание в этом контексте будет уделено подключению к сети объектов социальной инфраструктуры.

31 июля 2020 года появилась информация о том, что Министерство цифровой трансформации планирует ввести адресную помощь гражданам, которые не могут самостоятельно оплачивать базовый доступ к сети интернет в 30 Мбит/с.

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