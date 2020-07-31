Минцифры планирует оплачивать интернет отдельным категориям населения
Министерство цифровой трансформации планирует ввести адресную помощь гражданам, которые не могут самостоятельно оплачивать базовый доступ к сети интернет в 30 Мбит/с.
Об этом во время брифинга заявил заместитель главы Минцифры Александр Шелест.
Кто получит помощь
«Чтобы все граждане могли воспользоваться базовым правом доступа к информации через интернет, мы планируем адресную компенсацию тем потребителям, которые не могут себе позволить базовый тариф в 30 Мбит/сек», — рассказал Шелест.
По словам Шелеста, инициатива предусмотрена обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.
Также Шелест заявил, что роль государства будет заключаться в обеспечении заказа на подключение социальных объектов через объявление прозрачного конкурса на указанную услугу.
«Мы рассчитываем, что поскольку операторы получат первого — и постоянного клиента в виде учреждения социальной инфраструктуры, то они смогут предоставлять адекватные рыночные конкурентные цены для потребителей», — отметил замминистра.
Также он добавил, что в течении следующих двух-трех лет министерство надеется охватить подключением к интернету 100% населения Украины.
Хронология событий
Согласно исследованию Министерства цифровой трансформации, 452 больницы в Украине (25,74% от всех больниц в стране) не подключены к интернет-связи.
Согласно другим исследованиям Минцифры, около 92% украинских библиотек и 40% школ не имеют подключения к качественному интернету.
Согласно данным Госстата, 70,1% населения Украины (более 26,9 млн человек) в 2019 году пользовались услугами интернета, из которых более 77% пользовались интернетом не реже чем один раз в день.
29 июля 2020 года стало известно о том, что Министерство цифровой трансформации планирует сделать доступным качественный высокоскоростной интернет для 95% населения страны, и особое внимание в этом контексте будет уделено подключению к сети объектов социальной инфраструктуры.
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