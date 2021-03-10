Речь идет о твите от 21 марта 2006 года, когда Джек Дорси написал: «just setting up my twttr» («просто настраиваю свой твиттер»).

Глава Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свой первый твит, который также был первой сделанной в соцсети записью.

Об этом сообщает Businesstoday.

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Речь идет о твите от 21 марта 2006 года, когда Джек Дорси написал: «just setting up my twttr» («просто настраиваю свой твиттер»). Запись выставлена на онлайн-аукционе Valuables.

В правилах Valuables уточняется, что победитель аукциона получит «уникальный цифровой сертификат на твит, подписанный его автором».

В нем будут содержаться метаданные твита: когда он был опубликован, его содержание и цифровая подпись криптокошелька его автора. Сам сертификат представляет собой так называемый невзаимозаменяемый токен (NFT). В таких токенах часто конвертируются произведения цифрового искусства, их покупатели получают права собственности на объекты, существующие только в цифровом пространстве.

Победитель аукциона, по сути, «получит автограф» Джека Дорси в цифровом формате. Право удаления твита все равно остается за его автором и самим Twitter.

Основатель Twitter намерен направить деньги, вырученные за первый твит, фонду GiveDirectly на программу помощи нищим семьям Африки Africa Response.

По состоянию на 10 марта 2021 года Стоимость твита на аукционе достигла $2,5 млн.

«Немедленно конвертирую вырученные деньги в биткойны и направлю их на Africa Response от GiveDirectly», - написал господин Дорси в Twitter.

Онлайн-аукцион на первый твит продлится до 21 марта. Покупатель получит уникальный цифровой сертификат, подписанный и заверенный его автором. В первом твите в 2006 году господин Дорси написал: «Просто настраиваю свой Twttr».

Twitter и криптовалюта

11 февраля 2021 года финансовый директор Twitter Нед Сигал заявил о том, что в компании задумываются о том, стоит ли покупать биткоины на случай, если ей придется совершать транзакции в этой криптовалюте.

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Автор: Елена Коваленко