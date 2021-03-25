Социальная сеть Facebook разрешила своим пользователям не только критиковать, но оскорблять публичных персон.
Об этом сообщает The Guardian.
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Как сообщает издание со ссылкой на рекомендации, разосланные модераторам социальной сети, в документе объемом более 300 страниц говорится, что модераторам стоит менее жестко относиться к оскорбительным постам и призывам к насилию, если их целью являются публичные люди. Facebook объясняет это тем, что «хочет разрешить дискуссию, которая часто включает критические комментарии в адрес людей, которые фигурируют в новостях».
Так, социальная сеть обязывает модераторов удалять лишь «жестокие атаки» на публичных персон.
«В случае с частными лицами наша политика куда жестче: мы удаляем контент, который предназначен для унижения или позора, включая, например, заявления о чьей-то сексуальной активности», - говорится в документе. Призывы к смерти частных лиц на Facebook запрещены, в то время как призывать, радоваться или высмеивать смерть публичного человека в социальной сети теперь можно.
К публичным людям Facebook относит всех, кто упоминался в заголовках, подзаголовках или вводках журналистских материалов хотя бы пять раз за последние два года. Это могут быть политики, активисты, спортсмены, актеры, журналисты или звезды социальных сетей. Единственная оговорка — все вышеупомянутые допущения в отношении публичных персон не распространяются на детей младше 13 лет, а также людей, которые не стремились стать популярными или стали таковыми поневоле.
Справка УНИАН
Facebook – американская технологическая компания, владеющая одноименной социальной сетью.
По состоянию на март 2020 года пользователями соцсети были более 2 миллиардов человек.
Основателем и генеральным директором компании является Марк Цукерберг.
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