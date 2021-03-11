Функция запущена в тестовом и ограниченном режиме, однако Facebook собирается постепенно расширять количество пользователей, которым будет доступна новая возможность.

Американская корпорация Facebook объявила, что теперь пользователи смогут зарабатывать на Stories («историях»).

Об этом говорится на сайте компании.

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В компании добавили возможность прикреплять к видео рекламные стикеры, с которых пользователи потом смогут получать отчисления.

Функция запущена в тестовом и ограниченном режиме, однако Facebook собирается постепенно расширять количество пользователей, которым будет доступна новая возможность.

Предполагается, что в ближайшем будущем все желающие смогут зарабатывать на «историях».

Также в компании добавили возможность транслировать рекламу на видео длительностью от одной минуты (ранее такая возможность была у видео от трех минут). В одноминутных видео можно будет демонстрировать рекламные блоки по 30 секунд, в видео от 3 минут — по 45 секунд.

Кроме того, Facebook инвестирует $7 млн в развитие внутренней валюты под названием «звезды», которая также позволяет монетизировать трансляции.

Платный контент

В июне 2020 года Google анонсировал программу лицензирования, согласно которой компания готова платить изданиям за «высококачественный контент». Тогда техногигант подписал партнерские соглашения с изданиями в Германии, Австралии и Бразилии.

В октябре 2020 года Google объявил о планах заплатить СМИ более $1 млрд в течение трех лет за новости для нового сервиса компании Google News Showcase. Тогда отмечалось, что таким образом техногигант пытается избежать санкций со стороны регуляторов.

5 февраля 2021 года Google запустил в Австралии свою новостную платформу News Showcase на фоне инициативы местных властей принять Кодекс игроков медиарынка, который обяжет Google и Facebook платить австралийским СМИ за новости.

9 февраля 2021 года законодатели Евросоюза заявили о том, что хотят заставить крупные технокомпании вроде Google и Facebook платить СМИ за новости.

Facebook подписала соглашения с американскими и британскими издателями, ведутся переговоры и с французскими СМИ.

В феврале у Facebook произошел конфликт с властями Австралии и местными новостными издателями — соцсеть решила ограничить распространение новостей на своей платформе в Австралии из-за закона, который власти страны планировали принять для защиты местного медиарынка. Однако затем соцсеть заявила о том, что она пришла к соглашению с властями Австралии и отменит ограничения на публикацию новостного контента местных СМИ.

Facebook обещает в ближайшие три года заплатить $1 млрд издательским домам, публикующим новостной контент.

1 марта 2021 года немецкие СМИ подписали с Facebook соглашение о платном контенте.

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Автор: Елена Коваленко