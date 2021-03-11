Американская корпорация Facebook объявила, что теперь пользователи смогут зарабатывать на Stories («историях»).
Об этом говорится на сайте компании.
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В компании добавили возможность прикреплять к видео рекламные стикеры, с которых пользователи потом смогут получать отчисления.
Функция запущена в тестовом и ограниченном режиме, однако Facebook собирается постепенно расширять количество пользователей, которым будет доступна новая возможность.
Предполагается, что в ближайшем будущем все желающие смогут зарабатывать на «историях».
Также в компании добавили возможность транслировать рекламу на видео длительностью от одной минуты (ранее такая возможность была у видео от трех минут). В одноминутных видео можно будет демонстрировать рекламные блоки по 30 секунд, в видео от 3 минут — по 45 секунд.
Кроме того, Facebook инвестирует $7 млн в развитие внутренней валюты под названием «звезды», которая также позволяет монетизировать трансляции.
Платный контент
- В июне 2020 года Google анонсировал программу лицензирования, согласно которой компания готова платить изданиям за «высококачественный контент». Тогда техногигант подписал партнерские соглашения с изданиями в Германии, Австралии и Бразилии.
- В октябре 2020 года Google объявил о планах заплатить СМИ более $1 млрд в течение трех лет за новости для нового сервиса компании Google News Showcase. Тогда отмечалось, что таким образом техногигант пытается избежать санкций со стороны регуляторов.
- 5 февраля 2021 года Google запустил в Австралии свою новостную платформу News Showcase на фоне инициативы местных властей принять Кодекс игроков медиарынка, который обяжет Google и Facebook платить австралийским СМИ за новости.
- 9 февраля 2021 года законодатели Евросоюза заявили о том, что хотят заставить крупные технокомпании вроде Google и Facebook платить СМИ за новости.
- Facebook подписала соглашения с американскими и британскими издателями, ведутся переговоры и с французскими СМИ.
- В феврале у Facebook произошел конфликт с властями Австралии и местными новостными издателями — соцсеть решила ограничить распространение новостей на своей платформе в Австралии из-за закона, который власти страны планировали принять для защиты местного медиарынка. Однако затем соцсеть заявила о том, что она пришла к соглашению с властями Австралии и отменит ограничения на публикацию новостного контента местных СМИ.
- Facebook обещает в ближайшие три года заплатить $1 млрд издательским домам, публикующим новостной контент.
- 1 марта 2021 года немецкие СМИ подписали с Facebook соглашение о платном контенте.
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