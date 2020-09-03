Изменения коснулись логотипа, шрифтов, а также подхода к использованию элементов фирменного стиля и дизайна в целом.

3 сентября 2020 ведущая украинская медиагруппа 1+1 представила обновленный фирменный стиль, который стал более лаконичным и одновременно динамичным - как, собственно, и деятельность медиахолдинга. Сдержанный, но выразительный красный фон и белые цифры, знакомые каждому украинцу, который хотя бы раз и включал телевизор - так отныне выглядит самодостаточный и одновременно известный с первого взгляда логотип 1+1 media.

«Мы очень любили предыдущий логотип, однако ему время остаться в прошлом, так как динамичное развитие 1+1 media требует других форм и визуализаций. В прошлом году структура холдинга претерпела изменения: в его рамках появились бизнес-единицы и корпоративные сервисы, чей корпоративный стиль соответственно также приведены к единой гармонии с обновленным дизайном медиагруппы. Логотип 1+1 media является современным, смелым и одновременно определенным вызовом традиционным подходам к созданию фирменного стиля крупных компаний с длинной историей. И мы считаем, что именно так должна выглядеть сегодня 1+1 media: новаторская, незабюрократизована, драйвер индустриальных тем, максимально открытая компания», - говорит Наталья Вовк, директор по маркетингу 1+1.

Разрабатывая новый фирменный стиль 1+1 media, креативная группа вдохновилась так называемой модульной системой, которая позволяет добиться большого количества вариаций за короткий срок. Поэтому особенностью логотипа является то, что он построен из квадратных модулей, которые плотно прилегают друг к другу.

«Модульная система чем-то похожа на конструктор: имея определенное количество элементов, можно оперативно создать необходимые графические формы и одновременно иметь достаточно свободы, чтобы быстро и без лишних хлопот адаптировать их в соответствии с потребностями. В соответствии с этим новый стиль 1+1 media является динамичным и гибким: модули могут менять не только форму, но и цвет, что позволит нам не ставить себе жесткие рамки и одновременно не терять узнаваемость бренда. Одновременно с этим мы обновили цвета, сделав их ярче и свежее и приблизили их к брендообразующим цветам каналов группы. Современно, динамично, адаптивно, ярко - как результаты работы группы 1+1 media», - говорит Николай Алтухов, руководитель отдела дизайна 1+1.

В течение сентября 1+1 media внедрит изменения, связанные с редизайном, во всю визуальную коммуникацию группы. Существенные изменение также испытывает официальный сайт медиахолдинга https://media.1plus1.ua/ : его комплексное обновление запланировано на начало 2021 года.

Над разработкой нового фирменного стиля 1+1 media работали:

Наталья Вовк, директор по маркетингу 1+1;

Николай Алтухов, руководитель отдела дизайна 1+1;

Михаил Пихота, руководитель направления внеэфирной графики 1+1;

Екатерина Кот, старший координатор отдела дизайна 1+1.

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Автор: УНИАН