В Украине запустят онлайн-платформу взаимодействия власти и общества

В ведомстве подчеркнули, что планируют внедрить такие онлайн-инструменты: е-обращения, е-петиции, е-консультации, конкурсы проектов общественных организаций и электронное голосование для избрания членов общественных советов при госорганах.

Министерство цифровой трансформации разрабатывает единую онлайн-платформу взаимодействия органов исполнительной власти и институтов гражданского общества "ВзаємоДія", целью которой является внедрение онлайн-инструментов взаимодействия граждан и власти.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства на своем веб-сайте.

"Минцифры активно работает над внедрением инструментов электронного участия. Среди них - единая онлайн-платформа взаимодействия органов исполнительной власти и институтов гражданского общества. Коротко – "ВзаємоДія", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что планируют внедрить такие онлайн-инструменты: е-обращения, е-петиции, е-консультации, конкурсы проектов общественных организаций и электронное голосование для избрания членов общественных советов при госорганах.

Также Минцифры призвало общественность присоединиться к обсуждению технических требований к этой онлайн-платформе.

Как сообщал УНИАН, в мае Министерство цифровой трансформации заявило о планах запуска платформы электронного участия граждан в принятии решений Кабинетом министров.

Правительство определило диджитализацию страны как одно из основных заданий работы, ключевую роль отведя порталу "Дія" как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

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