Налички становится меньше: украинцы чаще всего получают международные переводы через смартфоны

Количество украинцев, получающих денежные переводы наличными, сократилось с 37% до 21%.

Более половины всех международных денежных переводов украинцы получают в цифровом виде, сообщила пресс-служба «ПриватБанка».

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Как отмечается в релизе, в апреле 2020 года доля международных денежных переводов, которые украинцы получили или отправили в цифровом виде через онлайн-банкинг "Приват24", достигла 63%, что на 8% больше по сравнению с февралем и на 16% - по сравнению с апрелем 2019 года. При этом в апреле каждый второй зарубежный перевод (48%) был осуществлен через смартфоны и мобильный "Privat24", еще 15% клиентов получали или отправляли переводы через веб-версию "Приват24".

Всего, по данным «ПриватБанка», количество украинцев, которые получают международные денежные переводы наличными, за март-апрель сократилось с 37% до 21%. Доля переводов, осуществленных через терминалы самообслуживания и банкоматы, выросла с 6% до 9%.

По прогнозам «ПриватБанка», до конца 2020 года доля денежных переводов, которые украинцы совершают дистанционно, увеличится до 75%, прежде всего за счет устойчивого роста операций в мобильном банкинге. Количество переводов, которые совершаются в отделениях банка, до конца 2020 года продолжит сокращаться до 15%.

Как сообщал УНИАН, за первые четыре недели действия карантина объемы безналичных оплат всех видов товаров и услуг в сети POS-терминалов «ПриватБанка» выросли на 10%.

Ранее «ПриватБанк» сообщил, что в течение карантина, введенного властями в рамках мер по противодействию распространения в стране коронавируса, не будет начислять фиксированную комиссию временно прекратившим деятельность из-за карантина торговым предприятиям, которые пользуются POS-терминалами банка.