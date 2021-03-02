В рейтинге по базовым станциям ожидаемо больше всего интернет трафика сгенерировали расположенные в Буковеле.

В зимний курортный сезон, абоненты Vodafone Украины массово отправились в Карпаты, где активно пользовались 4G интернетом. Закрытие большинства европейских горнолыжных направлений, а также активное развитие оператором сети 4G, вызвали рост мобильного трафика и его скорости на курортах региона в 2-5 раз.

Итак, по итогам сезона 2020-2021, ТОП-10 курортов по объему трафика в течение активного туристического сезона (с 25 декабря 2020 до 31 января 2021) и по максимальной скорости 4G выглядит так.

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Самый большой мобильный трафик 4G:

1. ГК Буковель, Поляница, Яремчанский горсовет, Ивано-Франковская область

2. Яремче, Ивано-Франковская область

3. Славское, Стрыйский район, Львовская область

4. Поляна, Мукачевский район, Закарпатская область

5. Красия, Великоберезнянский район, Закарпатская область

6. Яблуница, Яремчанский городской совет, Ивано-Франковскаяобласть

7. Драгобрат, Раховский район, Закарпатская область

8. Пилипец, Межгорский район, Закарпатская область

9. Ворохта, Яремчанский городской совет, Ивано-Франковскаяобласть

10. Микуличин, Яремчанский городской совет, Ивано-Франковская область

В рейтинге по базовым станциям ожидаемо больше всего интернет трафика сгенерировали расположенные в Буковеле. Также среди лидеров - БС в Поляне, Славском, Красии и Драгобрате.

Максимальные скорости интернета 4G на курортах:

• Буковель – 136,4 Мб/сек

• Татаров – 126,1 Мб/сек

• Яремче – 110,9 Мб/сек

• Яблуница – 106,7 Мб/сек

• Микуличин – 106,4 Мб/сек

• Захар Беркут – 105,2 Мб/сек

• Ворохта – 99,2 Мб/сек

• Чинадиево – 98,7 Мб/сек

• Славское – 81,2 Мб/сек

• Пилипец – 77,6 Мб/сек

Напомним, что уже два независимых исследования международных компаний, опубликованные в 2021 году, подтвердили лидерство Vodafone в Украине по скорости мобильного интернета.

Также недавно 9 горнолыжных курортов и 4 новые области присоединены к сети туристических онлайн маршрутов VillageRoutes от Vodafone. На сайте есть подробное описание локаций на маршрутах, контактная информация, геолокации каждого объекта, советы по дополнительным экскурсиям, питанию и проживанию. Это помогает туристу быстро и легко ориентироваться в новых условиях и принимать решения, а также тщательно планировать путешествие. Vodafone расширяет географию туристических локаций согласно развертыванию 4G сети в сельской местности.

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Автор: УНИАН