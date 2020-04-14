Vodafone ускоряет 4G в столице

Vodafone не останавливает строительство и развитие сети во время карантина: компания успешно завершила тестирование AirScale trial на сети 4G на частотах 1800 и 2600 МГц в Киеве. При этом удалось достичь рекордной скорости передачи данных – 525 МБит/сек. AirScale – это оборудование следующего поколения от Nokia, готовое к работе с 5G.

Мобильная связь и мобильный интернет стали сегодня для многих украинцев не только средством общения, но и инструментом для удаленной работы. Поэтому Vodafone Украина продолжает интенсивно расширять сеть, увеличивать ее емкость и внедрять инновационные решения.

В частности, оператор завершил работы по переводу стандарта LTE на полосу 15МГц по всей территории Закарпатской области. Это позволило существенно повысить емкость сети Vodafone в регионе. Инженеры компании переконфигурировали более 250 площадок в Закарпатье, в том числе и в труднодоступной горной местности. Расширили полосу пропускания сети LTE в Одессе и Одесской области, в Житомирской области, а также в УманиЧеркасской области. Vodafone проводит динамическое расширение спектра с 15 до 20 МГц в Кропивницком, а также в Днепропетровской и Херсонской областях. На завершающей стадии технические работы по расширению полосы LTE в Ивано-Франковской и Волынской областях.

Vodafone продолжает поддерживать украинцев, которые остаются дома на карантине, и предоставляет бесплатный доступ к познавательно-развлекательным сервисам: Vodafone Press, Vodafone Music, Bookmate и BeFit. Vodafone также продлил до 30.04 для абонентов предоплаченных тарифов возможность бесплатно подключить услугу Online Pass, чтобы безлимитно общаться в популярных социальных сетях и мессенджерах. А в рамках поддержки проекта «Всеукраинская школа online» открыт свободный доступ к трансляциям уроков через сервис VodafoneTV.