Viber из-за коронавируса удвоил максимальное количество участников аудиозвонка

Таким образом мессенджер стремится ограничить необходимость в непосредственном физическом общении.

Интернет-платформа Viber из-за коронавируса увеличила максимальное количество участников группового аудиозвонка в 2 раза - до 10 людей одновременно.

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Об этом сообщила пресс-служба платформы в своем официальном Twitter-канале.

"Мы удвоили максимальное количество участников групповых аудиозвонков в Viber до 10 людей одновременно, чтобы людям было проще, безопаснее контактировать друг с другом в эти непростые времена", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 марта Министерство здравоохранения Украины сообщило о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в Украине - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области.

3 марта в Черновцах был подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновицкую область.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло трех.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

Справка УНИАН. Viber - приложение-мессенджер, которое позволяет отправлять сообщения, совершать видео- и голосовые звонки через интернет. Владелец мессенджера - международная компания Viber Media с главным офисом в Люксембурге.