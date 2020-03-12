Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi (фото, видео)

Сегодня утром был представлен бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro Max - идеологический преемник Xiaomi Mi Max и прямой конкурент Samsung Galaxy M31.

Сегодня суббренд Redmi компании Xiaomi, как и планировал, провела презентацию (естественно, в формате онлайн-трансляции), на которой явил миру новый бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro Max (да, почти iPhone 11 Pro Max).

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"В прошлом году генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь подтвердил, что компания не планирует выпускать новые модели серии Xiaomi Mi Max, который отличались большими экранами и аккумуляторами высокой емкости. Но затем вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг намекнул, что возродить серию Xiaomi Mi Max может бренд Redmi. Так и случилось: Redmi Note 9 Pro Max - идеологический преемник Xiaomi Mi Max и прямой конкурент Samsung Galaxy M31, который уже продается в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Redmi Note 9 Pro Max унаследовал ключевые особенности серии Xiaomi Mi Max: ему достался аккумулятор высокой емкости 5 020 мА-ч (да, у Galaxy M31 больше - 6 000 мА-ч) с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки (тут уже Galaxy M31 проигрывает с 15-ваттной зарядкой) и экран диагональю 6,67 дюйма. Надо ли говорить, что это самый большой смартфон линейки Redmi Note. Говоря об экране, это ЖК-панель с соотношением 20:9 и разрешением Full HD+. Фронтальная камера разрешением 32 Мп врезана в центральную верхнюю часть экрана, что позволило сделать устройство настолько компактным, насколько это было возможно. Говоря конкретнее, габариты и масса Redmi Note 9 Pro Max - 165,7х76,6х8,8 мм и 209 граммов. Спереди и сзади - защитное стекло Corning Gorilla Glass 5.

Аппаратной основой Redmi Note 9 Pro Max выступает SoC Qualcomm Snapdragon 720G. В AnTuTu новинка набирает 278 660 баллов, что даже больше среднего результата смартфона на Snapdragon 730. Оперативной памяти в зависимости от версии 6 или 8 ГБ оперативной, а встроенной флэш-памяти UFS 2.1 - 128 ГБ (+ отдельный слот microSD с поддержкой карт памяти объемом до 512 ГБ). Есть сканер отпечатков пальцев на боковой грани, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS, водоотталкивающее покрытие P2i и порт USB Type-C. Модуль NFC среди характеристики не значится, но стоит учитывать, что смартфон был представлен в Индии. У прошлогоднего индийского Redmi Note 8 Pro тоже не было NFC, но европейская версия смартфона поставлялся с NFC.

Выделяется Redmi Note 9 Pro Max от прошлогодней серии Redmi Note 8 и дизайном - Redmi даже придумал ему собственное маркетинговое название Aura Balance. Спереди новинка ничем особо не выделяется, тогда как сзади есть некие отличия: уникальным дизайн квадратного блока основной камеры не назовешь, но в целом он выделяется на фоне других. Схема такая же, как у Redmi Note 8 Pro: главный модуль разрешением 64 Мп, ультраширокоугольный разрешением 8 Мп, 5-мегапиксельный модуль для макро-съемки и сенсор глубины сцены разрешением 2 Мп.

Из коробки Redmi Note 9 Pro работает под управлением Android 10 с оболочкой MIUI Global 11.0.3.

Вариантов цвета Redmi Note 9 Pro Max три - Aurora Blue, Glacier Color и Interstellar Black. Продажи стартуют 25 марта по ценам INR14,999 ($202/€180), INR16,999 ($230/€205) и INR18,999 ($255/€225) за версии 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ. Когда Redmi Note 9 Pro Max доберется до Европы пока неизвестно.

Зато в сети уже есть живые фото и видео распаковок и обзоров Redmi Note 9 Pro Max.