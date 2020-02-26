Аналитики назвали самый продаваемый смартфон прошлого года

Apple и Samsung разделили между собой десятку рейтинга наиболее продаваемых смартфонов. Лидером стала "яблочная" модель 2018 года - iPhone XR.

Девять из десяти самых продаваемых в 2019 году смартфонов заняли устройства Apple и Samsung. На первом месте - iPhone XR, который был выпущен в 2018 году.

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Как сообщается в отчете аналитической компании Omida, Apple поставила 46,3 млн единиц iPhone XR, что на 9 млн больше показателя iPhone 11.

Также продажи iPhone XR в 2019 году более, чем в два раза превысили результаты 2018 года (23,1 млн).

ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в 2019 году:

iPhone XR (46,3 млн)

iPhone 11 (37,3 млн)

Samsung Galaxy A10 (30,3 млн)

Samsung Galaxy A50 (24,2 млн)

Samsung Galaxy A20 (19,2 млн)

iPhone 11 Pro Max (17,6 млн)

iPhone 8 (17,4 млн)

Xiaomi Redmi Note 7 (16,4 млн)

iPhone 11 Pro (15,5 млн)

Samsung Galaxy J2 Core (15,2 млн)

В 2018 году девять из десяти самых продаваемых смартфонов также принадлежали Apple и Samsung. Среди них был Huawei P20 Lite, напоминает liga.net.

В январе аналитики International Data Corporation (IDC) сообщили о 18-процентном увеличении продаж бывших в употреблении смартфонов в 2019 году. Тренд наблюдается в масштабах всего мира и происходит на фоне падения интереса потребителей к новым гаджетам.

В мае 2019 года компания Apple сняла с производства смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus, выпущенные в 2014 году. За пять лет Apple продала больше 250 млн единиц iPhone 6 разных модификаций, благодаря чему он стал самой продаваемой линейкой смартфонов Apple.