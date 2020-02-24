Samsung закрыл завод по производству смартфонов из-за сотрудника с коронавирусом

Сотрудники, которые контактировали с зараженным, помещены на карантин.

Южнокорейская фабрика Samsung, на которой собирается новенький хит продаж Samsung Galaxy Z Flip, закрыта из-за того, что у сотрудника была диагностирована новая вирусная инфекция.

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Южнокорейские СМИ сообщают, что завод прекратит работу с 24 февраля. В пресс-релизе Samsung говорится, что сотрудники, которые контактировали с зараженным, помещены в карантин.

Завод в Гуми, Южная Корея, в основном занимается производством телефонов Samsung со складными экранами, то есть Samsung Galaxy Z Flip и Galaxy Fold, пишет ixbt.com.

В целом закрытие этого завода не сильно ударит по продажам Samsung, так как большинство смартфонов компании собирается на других заводах, однако это расстроит потенциальных покупателей Samsung Galaxy Z Flip, которым придется ждать дольше появления новой партии на рынке.

Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань продолжает оказывать влияние на самые разные компании. Напомним, из-за нее была отменена крупнейшая мобильная выставка Mobile World Congress, многие компании отменили запланированные пресс-конференции.

Китайские заводы по производству смартфонов и прочей электроники работают с отставанием от графика, из-за чего прогнозируется снижение поставок телефонов в первом квартале этого года.