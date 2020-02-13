Привет из прошлого: в США инженер собрала мобильный телефон с дисковым циферблатом

Изобретательница рассказала, что не любит современные смартфоны и текстовые сообщения.

Инженер Брукхейвенской национальной лаборатории Жюстин Хаупт собрала уникальный мобильный телефон с дисковым циферблатом, которые использовались на обычных телефонах несколько десятилетий назад.

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Процесс создания устройства изобретательница подробно описала в своем блоге.

В интервью Wired инженер рассказала, что не любит современные смартфоны и текстовые сообщения, так что долгое время пользовалась кнопочной «раскладушкой» LG. В конечном итоге она решила создать более «личное» устройство, которое можно использовать в качестве основного телефона.

На разработку телефона энтузиастке потребовалось около трех лет – его корпус распечатан на 3D-принтере, и для набора номеров используется дисковый механизм старого телефона Trimline. У телефона есть небольшой экран и кнопки быстрого набора номеров.

Ранее сообщалось, что Nokia собирается возродить легендарный смартфон N9.