Nokia собирается возродить легендарный смартфон

Новая Nokia N9 скоро будет представлена официально под названием Nokia N9 Remastered Edition.

Еще год назад появились первые слухи о том, что компания HMD Global решила возродить еще один легендарный телефон Nokia. Теперь же китайские СМИ подтверждают, что новая Nokia N9 скоро будет представлена официально под названием Nokia N9 Remastered Edition.

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Телефон Nokia N9 был выпущен в ноябре 2011 года. Это первый смартфон компании, который вышел после отказа Nokia от использования операционной системы Symbian, пишет ixbt.com. Nokia N9 работал под управлением операционной системы Meego, совместно разработанной Nokia и Intel. В прочем в том же году Nokia объявила о том, что ее телефоны не будут использовать операционную систему Meego. В результате Nokia N9 стал единственным телефоном компании с Meego. В июле 2012 года на Nokia N9 удалось запустить Android 4.1 Jelly Bean.

Смартфон предлагал революционный на тот момент дизайн, при котором на лицевой панели не было никаких аппаратных или сенсорных клавиш и являлся настоящим флагманом в 2011 году.

Представленные рендеры Nokia N9 Remastered Edition или Nokia N9 2020 не являются официальными. Это дизайнерское видение того, как может выглядеть смартфон.

Вполне возможно, смартфон представят на Mobile World Congress 2020.