Apple запатентовала механизм гибкого экрана без складок

На современных гибких дисплеях при использовании могут образовываться вмятины и бугры.

Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало поданный компанией патент под названием «Электронные устройства с гибкими экранами и шарнирными соединениями».

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Как сообщает Naked Science, в документе описана концепция, позволяющая складывать гибкий дисплей без образования складок. Сейчас из-за того, что экран гибких гаджетов прикрыт не стеклом, а специальной пластиковой пленкой, в разложенном состоянии на ней могут образовываться вмятины и бугры.

Подобный недостаток, как отмечается, проявился у гибких смартфонов Samsung Galaxy Fold и Motorola Razr. На их дисплеях могут образовываться складки, которые прощупываются пальцем и заметны при ярком освещении.

В схеме, предложенной Apple, место сгиба экрана образует петлю, оставляя вокруг шарнира немного свободного пространства и слегка выпирая наружу. При этом основные части и края дисплея плотно прилегают друг к другу. Такой способ складывания позволяет уменьшить механическое напряжение, возникающее в пластиковой пленке.

Взаимное перемещение плоских частей экрана вокруг места сгиба обеспечивается шарнирным сочленением. Конструкция механизма предполагает, что в разложенном состоянии под линией сгиба будет образовываться пустота: чтобы такого не происходило, к неподвижным частям корпуса прикреплены подвижные створки. Когда телефон раскладывается, эти створки смыкаются, принимая на себя давление и защищая дисплей.

Отмечается, что первый патент в области гибких дисплеев Apple подала еще в 2011 году. А в 2018-м Apple запатентовала способ избавления от складок на экранах при помощи специальных канавок на пластиковой пленке.

Ранее сообщалось, что следующий гибкий смартфон от Samsung будет вертикальной раскладушкой.