Galaxy Fold 2: следующий гибкий смартфон от Samsung будет вертикальной раскладушкой

Пишут, что Galaxy Fold 2 окажется доступнее оригинального Galaxy Fold.

Смартфон Samsung Galaxy Fold с раскладывающимся гибким экраном, который вот-вот начнет продаваться в Украине, впервые дебютировал в ноябре прошлого года в рамках конференции для разработчиков SDC 2018, затем в феврале на презентации Galaxy S10 состоялся его полноценный анонс, но в итоге инженерам пришлось вносить улучшения в изначальную конструкцию и до прилавков магазинов устройство добралось только в сентябре.

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Сейчас все указывает на то, что Galaxy Fold, несмотря на высокую цену, пользуется огромным спросом, пишет itc.ua. В Samsung же, рассчитывая в следующем году нарастить продажи сгибающихся смартфонов более чем на порядок, до 5-6 миллионов единиц, сейчас вовсю трудится над следующим гибким смартфоном, который в отличие от оригинального Fold будет раскладушкой, как дебютировавший на прошлой неделе Motorola Razr 2019.

На недавнем мероприятии SDC19 Samsung дразнила общественность рендерами потенциального Galaxy Fold 2, похожего на складывающийся пополам Galaxy Note10. На днях же на региональном африканском сайте Samsung появилась страница поддержки неизвестного смартфона с модельным номером SM-F700F, под которым и скрывается раскладушка Galaxy Fold 2 с гибким вертикальным экраном. Сразу нужно отметить, что через какое-то время после публикации страничка была удалена, но информация, как обычно, разлетелась по сети.

Поскольку эта страница поддержки, то подробностей о технических характеристиках не указываются. Но сам факт появления устройства явно указывает на его скорый анонс и едва ли новые подробности заставят себя долго ждать. Также это подтверждает предыдущие слухи, что Galaxy Fold 2 окажется доступнее оригинального Galaxy Fold. Собственно, вскоре после утечки инсайдеры подтвердили, что Galaxy Fold 2 будет продаваться во многих регионах, включая Индию, США, Корею, Китая и Европу. Также они подтвердили предыдущие данные о более компактном основном экране — 6,7 дюйма по диагонали против 7,3 дюйма у оригинального Fold, добавив, что параллельно ведется разработка более крупных складных моделей диагональю 8 и 13 дюймов.

Если проводить параллели с Galaxy Fold, вполне логично ожидать полноценный анонс раскладушки Galaxy Fold 2 на грядущей презентации Galaxy S11 в феврале.