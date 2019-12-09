OnePlus намекнул на возобновление выпуска недорогих смартфонов (фото)

Предполагается, что бюджетная новинка выйдет вместе со смартфонами OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro во втором квартале 2020 года.

Компания OnePlus может вернуться к выпуску смартфонов среднего класса, последним представителем которого был OnePlus X, выпущенный в 2015 году.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"На днях инсайдер @OnLeaks совместно с сайтом 91Mobiles опубликовали рендеры OnePlus 8 Lite, созданные на базе CAD-чертежей. Предполагается, что будущая новинка выйдет вместе со смартфонами OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro во втором квартале следующего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно изображениям, OnePlus 8 Lite получит схожий со старшими версиями дизайн, но несколько отличий всё же предвидится. Во-первых, экран будет плоским, а не изогнутым, как у OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Во-вторых, отверстие для фронтальной камеры находится по центру. И самое главное отличие – конструкция основной камеры – это прямоугольный блок, состоящий из двух модулей и датчика ToF.

"На тыльной стороне OnePlus 8 Lite отсутствует сканер отпечатков пальцев, вероятно, он находится под экраном. Это также говорит о том, что смартфон получит AMOLED-дисплей. Размер панели составит 6,4 или 6,5 дюйма, будет ли экран иметь частоту обновления 90 Гц, пока не ясно, но рассчитывать на это не стоит", - подчеркивает издание.

За последние годы цены на модели смартфонов OnePlus выросли почти в два раза. OnePlus 8 Lite может изменить сложившуюся ситуацию, став оптимальным вариантом для тех, кто хочет приобрести смартфон OnePlus, но не готов платить за него $700.