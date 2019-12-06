Арестованное оборудование Wi-Fi киевского метро выставили на продажу

В СЕТАМ надеются, что после смены собственника оборудования Wi-Fi в киевском метро начнет работать.

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" СЕТАМ (онлайн-аукцион OpenMarket) выставило на продажу Wi-Fi оборудование Киевского метрополитена за 7,2 миллиона гривень.

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Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ.

"569 позиций арестованного Wi-Fi оборудования находятся на станциях метро "Университет", "Днепр", "Олимпийская", "Арсенальная", "Крещатик", "Лукьяновская", "Кловская", "Золотые Ворота», "Дворец Спорта", "Площадь Льва Толстого", "Майдан Независимости", а также в Инженерном корпусе КП "Киевский метрополитен", - сказано в сообщении.

Среди арестованного имущества, выставленного на продажу: источники бесперебойного питания, батарейные блоки, серверы, шлюзы, камеры и прочее.

Аукционы запланированы на 23 декабря 2019 года и 2 января 2020 года.

Общая стартовая цена выставленного на продажу имущества: 7,278 миллиона гривень.

"Мы очень надеемся, что после смены собственника оборудования, Wi-Fi в Киевском метрополитене заработает качественно и быстро, будет радовать его посетителей", - цитирует пресс-служба генерального директора СЕТАМ Виктора Вишнёва.

Как сообщал УНИАН, с 2013 года инвестиционная комиссия КГГА несколько раз объявляла конкурсы на строительство сети Wi-Fi в столичном метрополитене, однако из-за отсутствия интереса со стороны инвесторов или отсутствия полных пакетов необходимых документов конкурсы не состоялись.

В конце 2014 года компания Mosquito Mobile приняла участие и победила в тендере на строительство сети, которая должна охватить 52 станции, тоннели линий метрополитена протяженностью 67,5 километра (в случае открытия новых станций и строительства новых перегонов - на них тоже), а также 774 вагона подвижного состава. Кроме того, победитель конкурса должен оборудовать систему видеонаблюдения на 37 станциях.

Общая сумма инвестиций в строительство, в соответствии с конкурсными предложениями, предусматривалась в сумме около 100 миллионов гривень.

В феврале 2018 года стал известно, что КГГА раcторгла соглашение с компанией Mosquito Mobile. Генеральный директор Киевского инвестиционного агентства Олег Мистюк заявлял, что за последний год Mosquito Mobile перестала заниматься расширением сети Wi-Fi в столичном метро из-за финансовых проблем.