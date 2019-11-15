До апреля на 10 станциях столичного метро появится 4G Internet

Поэтапное внедрение 4G Internet на всех станциях и в тоннелях планируется завершить в конце 2020 - начале 2021 года.

До апреля 2020 года на 10 станциях столичного метро запустят 4G Internet.

Читайте такжеМобильные операторы обещают украинцам максимальное покрытие связью 4G

О соответствующем плане внедрения интернет-связи в столичном метро сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов в Facebook.

По его словам, проведены переговоры и согласована общая схема имплементации поэтапного внедрения 4G в метро с Ключевыми операторами Vodafone, Kyivstar, Lifecell.

"Сроки. I квартал 2020: старт работы 4G Internet на станции метро Академгородок, Житомирская, Святошин, Нивки, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Сырец, Дорогожичи, Лукьяновская; конец 2020 - начало 2021: все станции и тоннели", - сообщил Бахматов.

Он отметил, что сейчас КП "Киевский метрополитен" должно подготовить технические условия по проекту, а Киевский городской совет утвердить тарифы "за телеком доступ к коммунальным объектам транспорта города".

В свою очередь, компания "Huawei Ukraine" проведет осмотр площадок метро, разработает и согласует рабочий проект по внедрению 4G.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на октябрь 2018 года более 1200 единиц городского наземного общественного транспорта были оборудованы беспроводными точками доступа к сети интернет.

В июле 2019 года победителем тендера на поставку оборудования и проведение технических работ по внедрению в столичном метрополитене связи 4G была определена компания Huawei Ukraine.