К концу 2021 года половина всех расчетов в Украине будет производиться с помощью смартфона - вице-президент Visa

По ее словам, цифры растут в геометрической прогрессии.

К концу 2021 года половина всех расчетов в Украине будет производиться с помощью мобильного телефона, считает старший вице-президент компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова.

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«Если проанализировать тренд платежей в Украине, к концу 2021 года половина всех расчетов в стране будет производиться с помощью мобильного телефона. Цифры растут в геометрической прогрессии», - сказала Платонова в интервью УНИАН.

Она считает, что опасения граждан относительно безопасности таких платежей можно перебороть с помощью кропотливой работы банков, государства и платежных систем по обучению людей.

«Биометрия – идентификация с помощью отпечатка пальца или снимка лица - самая безопасная технология. Это не пин-код, который можно подсмотреть, а личные данные человека, которые невозможно подделать. Уровень подобного мошенничества в Украине рекордно низкий даже для европейских стран»,- добавила Платонова.

По ее словам, особое внимание нужно уделять социальному инжинирингу, когда люди сами разглашают персональные данные мошенникам по телефону или через интернет.

Как сообщал УНИАН, согласно статистике Национального банка Украины, общее количество платежных карт в Украине за январь-сентябрь 2019 года выросло на 9% - до 64,7 млн штук, и 60% этого количества составляют активные платежные карты.

Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН.