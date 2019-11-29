Прощай, наличка: украинцы отдают предпочтение платежным картам

Количество платежных карт в Украине выросло на 9% - до 64,7 миллиона штук.

Общее количество платежных карт в Украине за январь-сентябрь выросло на 9% - до 64,7 миллиона штук.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, 60% этого количества составляют активные платежные карты.

В том числе около 22% активных платежных карт - бесконтактные и токенизированные карты. С начала года количество таких карт выросло почти на 70% - до 6,7 миллиона и 1,9 миллиона штук, соответственно.

Безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизированных карт составили треть общего количества и объема безналичных операций в торговой сети.

Общее количество операций с использованием платежных карт за 9 месяцев составило 3,652 миллиарда штук, а их объем – 2,583 триллиона гривень, что на 29% и на 27% выше показателей за аналогичный период 2018 года, соответственно.

По количеству преобладали безналичные операции (81,9%), в то же время как объем безналичных операции половину всех операций с картами.

Наибольшее количество операций приходилась на расчеты в торговой сети - 51%. По объемам безналичных операций доминировали переводы с карты на карту - 41%.

Также сообщается, что с начала года сеть торговых POS-терминалов в Украине выросла на 14% - до 318,4 тысячи штук, из которых 89% обеспечивают возможность бесконтактной оплаты.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины планирует повысить долю безналичных расчетов платежными картами к концу 2020 года до 55% с текущих 50%.