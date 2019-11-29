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«Киевстар» готов помочь проекту электронной переписи населения при условии соблюдения прав на защиту персональных данных

19:14, 29 ноября 2019
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Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи «Киевстар» готов помочь проекту электронной переписи населения, анонсированному министром Кабинета министров Украины Дмитрием Дубилетом, при условии соблюдения законодательства о защите персональных данных абонентов, сообщила пресс-служба компании в комментарии УНИАН. 

«Киевстар» готов помочь такому проекту при условии соблюдения требований законодательства Украины в сфере защиты персональных данных абонентов. С помощью мобильных сетей можно узнать количество активных абонентов в том или ином населенном пункте», - говорится в сообщении.

В то же время, в компании сообщили, что пока не знают о методике проведения соответствующего исследования, потому не могут предположить, насколько репрезентативными будут полученные данные.

По информации пресс-службы оператора, по обращению Государственной службы статистики эксперты компании «Киевстар» уже делали статистический срез населения, использующего услуги мобильной связи в ряде населенных пунктов Украины. Однако, информация, полученная в ходе этого исследования, была обобщенной.

«Полученная информация носила сугубо обобщенный характер, и не относится к определенным пользователям. Поэтому рассматривать полученные данные как классическую, репрезентативную модель переписи населения, вряд ли возможно», - сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет предложил в 2020 году вместо стандартной переписи населения Украины, которая в последний раз проводилась еще в 2001 году, провести ее аналог – электронную перепись с использованием данных мобильных операторов. По его словам, это позволит государству сэкономить 2-3 млрд грн.

Компания «Киевстар», основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет. Акционером «Киевстара» является холдинг с российскими корнями VEON (до 2017 года VimpelCom). Компания VEON работает на рынках СНГ, Европы, Азии, Африки, а ее акции находятся в свободном обращении на бирже NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

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