«Киевстар» готов помочь проекту электронной переписи населения при условии соблюдения прав на защиту персональных данных

В компании пока не знают, по какой методике будет проводиться соответствующее исследование.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи «Киевстар» готов помочь проекту электронной переписи населения, анонсированному министром Кабинета министров Украины Дмитрием Дубилетом, при условии соблюдения законодательства о защите персональных данных абонентов, сообщила пресс-служба компании в комментарии УНИАН.

«Киевстар» готов помочь такому проекту при условии соблюдения требований законодательства Украины в сфере защиты персональных данных абонентов. С помощью мобильных сетей можно узнать количество активных абонентов в том или ином населенном пункте», - говорится в сообщении.

В то же время, в компании сообщили, что пока не знают о методике проведения соответствующего исследования, потому не могут предположить, насколько репрезентативными будут полученные данные.

По информации пресс-службы оператора, по обращению Государственной службы статистики эксперты компании «Киевстар» уже делали статистический срез населения, использующего услуги мобильной связи в ряде населенных пунктов Украины. Однако, информация, полученная в ходе этого исследования, была обобщенной.

«Полученная информация носила сугубо обобщенный характер, и не относится к определенным пользователям. Поэтому рассматривать полученные данные как классическую, репрезентативную модель переписи населения, вряд ли возможно», - сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет предложил в 2020 году вместо стандартной переписи населения Украины, которая в последний раз проводилась еще в 2001 году, провести ее аналог – электронную перепись с использованием данных мобильных операторов. По его словам, это позволит государству сэкономить 2-3 млрд грн.

Компания «Киевстар», основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет. Акционером «Киевстара» является холдинг с российскими корнями VEON (до 2017 года VimpelCom). Компания VEON работает на рынках СНГ, Европы, Азии, Африки, а ее акции находятся в свободном обращении на бирже NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).