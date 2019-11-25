Норвежская Telenor продала свою долю в группе Veon, в которую входит «Киевстар»

Крупнейшим акционером Veon осталась «Альфа Групп».

Норвежский телеком-холдинг Telenor продал 157 млн акций (8,9%) группы компаний Veon. В него входят российский мобильный оператор «Вымпелком» (Beeline) и украинский «Киевстар», крупнейший оператор в стране. Сумма сделки - $362 млн. Норвежцы полностью вышли из капитала Veon.

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Об этом говорится в сообщении Telenor на фондовой бирже Осло, передает liga.net.

О планах продажи своей доли в Veon норвежский Telenor начал заявлять еще в 2015 году. Тогда у него было 33% акций. Первый пакет (9,3%) Telenor продал в 2016 году за $570 млн. В 2017 году Telenor продавал свои доли дважды: пакет в 4% - за $263 млн и еще 5% - за $365 млн. В марте 2019 году Telenor продал еще 5,7% в Veon за $216 млн.

На момент выхода Telenor из капитала Veon крупнейшим акционером Veon является LetterOne («Альфа Групп») Михаила Фридмана (47,9%). 8,3% акций компании находятся под управлением голландского штихтинга. В свободном обращении - 34,9% акций.