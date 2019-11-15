Что-то пошло не так: Samsung обновлением сломала сканер отпечатков пальцев в своем бестселлере

Последнее обновление для смартфонов Samsung призвано было улучшить работу сканера.

На днях смартфон Samsung Galaxy A50 получил очередное обновление, которое должно было бы сделать его сканер отпечатков пальцев быстрее, но стало причиной сбоев в его распознании отпечатков.

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Об этом сообщает портал IXBT.com.

"Galaxy A50 - бестселлер Samsung, но вот сканер - одно из его слабых мест, так как он весьма медленный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вышедшее обновление получилось проблемным. После выхода подобных патчей Samsung рекомендует удалить зарегистрированные отпечатки пальцев и зарегистрировать их заново.

"Теперь многие владельцы Galaxy A50 попросту не могут зарегистрировать новые отпечатки, так как процесс либо не завершается вовсе, либо завершается с ошибкой. У некоторых пользователей, кто всё же прошел процедуру, через время смартфон и вообще перестаёт распознавать отпечатки пальцев", - подчеркивает издание.

Samsung явно исправит проблему очередным обновлением, но пока владельцам Galaxy A50 можно посоветовать после установки текущего патча не удалять уже зарегистрированные отпечатки.