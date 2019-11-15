Что-то пошло не так: Samsung обновлением сломала сканер отпечатков пальцев в своем бестселлере
На днях смартфон Samsung Galaxy A50 получил очередное обновление, которое должно было бы сделать его сканер отпечатков пальцев быстрее, но стало причиной сбоев в его распознании отпечатков.
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Об этом сообщает портал IXBT.com.
"Galaxy A50 - бестселлер Samsung, но вот сканер - одно из его слабых мест, так как он весьма медленный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вышедшее обновление получилось проблемным. После выхода подобных патчей Samsung рекомендует удалить зарегистрированные отпечатки пальцев и зарегистрировать их заново.
"Теперь многие владельцы Galaxy A50 попросту не могут зарегистрировать новые отпечатки, так как процесс либо не завершается вовсе, либо завершается с ошибкой. У некоторых пользователей, кто всё же прошел процедуру, через время смартфон и вообще перестаёт распознавать отпечатки пальцев", - подчеркивает издание.
Samsung явно исправит проблему очередным обновлением, но пока владельцам Galaxy A50 можно посоветовать после установки текущего патча не удалять уже зарегистрированные отпечатки.