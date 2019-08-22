Samsung обновила свои самые популярные смартфоны: характеристики

Представлены смартфоны Galaxy A30s и Galaxy A50s.

Компания Samsung представила смартфоны Galaxy A30s и Galaxy A50s — обновлённые версии своих популярнейших моделей. Напомним, Galaxy A50 стал самым продаваемым смартфоном в Европе в прошлом квартале, значительно обойдя всех конкурентов.

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Смартфоны ожидаемо стали лучше, но, к примеру, платформы остались теми же, несмотря на различные слухи и утечки. То есть менять «старые» модели на новые из-за производительности смысла нет, пишет ixbt.com.

Galaxy A30s сохранил как SoC Exynos 7904, так и экран Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма. Только вот теперь, если верить Samsung, разрешение стало ниже: HD+ вместо Full HD+. Возможно, на сайте просто опечатка.

Зато теперь у этой модели сканер располагается в дисплее, как у Galaxy A50 и A50s. Также, судя по всему, от модели Galaxy A50 модель Galaxy A30s получила основную тройную камеру. Она содержит датчики разрешением 25, 8 и 5 Мп. И не факт, что это хорошая новость, так как во многих сравнениях Galaxy A30 снимал даже лучше, чем Galaxy A50. Фронтальная камера осталась 16-мегапиксельной.

Объём оперативной памяти сохранился — 3 либо 4 ГБ. Флэш-памяти у смартфона может быть от 32 до 128 ГБ. Неизменной осталась и ёмкость аккумулятора — 4000 мА·ч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Габариты практически не изменились и составляют 158,5 х 74,7 х 7,8 мм при массе 166 г.

Galaxy A50s изменился ещё меньше. У него сохранился экран (6,4 дюйма Full HD+), объёмы памяти (4 либо 6 ГБ оперативной и 64 либо 128 ГБ флэш-памяти), платформа (Exynos 9610) и аккумулятор (4000 мА·ч). Судя по всему, единственное отличие — камеры.

Фронтальная имеет разрешение 32 Мп вместо 25 Мп. Основная тройная включает модули разрешением 48, 5 и 8 Мп, то есть заменили главный датчик. И если Galaxy A50 сильно уступал основным конкурентам именно по части камеры, обновлённая модель должна стать с ними на одну ступень.

По итогу можно сказать, что Galaxy A50s стал лучше по части камеры, сохранив все остальные параметры, Galaxy A30s получил подэкранный сканер и также новую камеру, но не факт, что она лучше старой. К тому же, если в пресс-релизе нет ошибки, у Galaxy A30s экран имеет меньшее разрешение, чем у предшественника.