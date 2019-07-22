Huawei будет строить 4G-связь в киевском метро
Мобильные операторы «Киевстар», Vodafone и lifecell завершили тендер по поиску подрядчика для строительства 4G в Киевском метрополитене. Победителем стал китайский технологический гигант Huawei.
Читайте такжеHuawei просит США вычеркнуть компанию из "черного списка"
Об этом в комментарии Liga.tech рассказала директор по корпоративным комуникациям Vodafone Виктория Рубан.
"Начинается строительство. Первые станции: Академгородок, Героев Днепра и Сырец. До конца 2020 будет покрыт весь метрополитен", - отметила Рубан.
Она не уточнила сколько будет стоить проект для операторов. В декабре 2017 года, до начала тендера, Huawei оценивал подобный проект в $10 млн.
Три оператора поделят сумму строительства сети поровну.