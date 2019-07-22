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Huawei будет строить 4G-связь в киевском метро

12:37, 22 июля 2019
Связь
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Первые станции подключат уже в этом году / фото УНИАН

Мобильные операторы «Киевстар», Vodafone и lifecell завершили тендер по поиску подрядчика для строительства 4G в Киевском метрополитене. Победителем стал китайский технологический гигант Huawei.

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Об этом в комментарии Liga.tech рассказала директор по корпоративным комуникациям Vodafone Виктория Рубан.

"Начинается строительство. Первые станции: Академгородок, Героев Днепра и Сырец. До конца 2020 будет покрыт весь метрополитен", - отметила Рубан.

Она не уточнила сколько будет стоить проект для операторов. В декабре 2017 года, до начала тендера, Huawei оценивал подобный проект в $10 млн.

Три оператора поделят сумму строительства сети поровну.

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Теги: #Huawei#связь 4-го поколенияпогода во Львове