Huawei будет строить 4G-связь в киевском метро

Первыми станциями с 4G покрытием станут Академгородок, Героев Днепра и Сырец. Вероятно это случится до конца этого года.

Мобильные операторы «Киевстар», Vodafone и lifecell завершили тендер по поиску подрядчика для строительства 4G в Киевском метрополитене. Победителем стал китайский технологический гигант Huawei. Читайте такжеHuawei просит США вычеркнуть компанию из "черного списка" Об этом в комментарии Liga.tech рассказала директор по корпоративным комуникациям Vodafone Виктория Рубан. "Начинается строительство. Первые станции: Академгородок, Героев Днепра и Сырец. До конца 2020 будет покрыт весь метрополитен", - отметила Рубан. Она не уточнила сколько будет стоить проект для операторов. В декабре 2017 года, до начала тендера, Huawei оценивал подобный проект в $10 млн. Три оператора поделят сумму строительства сети поровну.

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