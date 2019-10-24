Президент оператора "Киевстар" Александр Комаров: "Каждую вторую гривню нашей прибыли мы реинвестируем. И ни 3G, ни 4G технологии пока не окупились"

В настоящее время команда президента Владимира Зеленского и правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком активно продвигают идею «государства в смартфоне», планируя за пять лет обеспечить онлайн-доступ ко всем государственным услугам. Насколько, по вашему мнению, достижима эта цель?

Я очень поддерживаю эту цель. Совсем недавно в одном из интервью Дмитрия Федорова звучала цифра, что в Украине насчитывается 350 реестров различных государственных данных на фоне среднестатистического количества в Европе – десять реестров. Конечно, цифровизация не по щелчку пальцев произойдет, она требует стратегии, времени и активного участия государства в создании соответствующей экосистемы платформ, услуг и частных партнеров.

Что делается уже сейчас в рамках этого проекта?Какие цели и задачи стоят перед украинскими мобильными операторами?

Я поддерживаю инициативу создать цифровую карту Украины с точки зрения инфраструктуры. Этим занимается комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации.

Следующая история – развитие этой инфраструктуры, потому что на основе анализа можно ставить какие-то адекватные задачи бизнесу, государству, искать формы партнерства.

Большой проект, который касается нас в этом вопросе – это развитие широкополосного мобильного интернета в сельской местности.

Это инфраструктурная часть «государства в смартфоне». На инфраструктуре, соответственно, будут строиться и работать платформенные решения, как, например, та же консолидация реестров: единые стандарты, уменьшение количества этих реестров, приведение их к тому, чтобы оставшиеся реестры общались между собой, чтобы у них были одинаковые форматы выдачи данных. Это задача, в которую государство будет достаточно активно инвестировать, насколько я понимаю.

Вы упомянули, что одна из ваших основных целей в рамках реализации проекта цифровизации государства - развитие мобильного интернета в селах. ПрезидентЗеленский поручил мобильным операторам договориться о высвобождении перспективных частот для внедрения связи 3G и 4G на всей территории Украины, включая сельскую местность. На какой стадии сейчас находится выполнение поставленной задачи, и какие сложности возникают?

Сейчас мы покрываем связью 4G чуть больше 70% по населению, и это прекрасный результат для меньше, чем двух лет развития технологии LTE в Украине.

Указ президента призван ускорить этот процесс. Мы готовы его поддерживать. Мы движемся в сельскую местность, понимая, что это инвестиции с гораздо более длительным сроком окупаемости. Для более эффективного движения нам необходима в том числе поддержка государства. Поддержка нужна всей отрасли, потому что это большой инфраструктурный проект для страны, и мы хотим принимать в нем активное участие на понятных и прозрачных условиях для всех участников.

Как в настоящее время проходит рефарминг (перераспределение между операторами) радиочастот в диапазоне 900 мегагерц, призванный ускорить этот процесс?

Вся отрасль смотрит, как использовать девятисотый диапазон, как корректно подойти к этому вопросу.

Диапазон 900 мегагерц (МГц) – это ограниченный ресурс, и только шестьдесят процентов этого ресурса используется мобильными операторами. В нем обслуживается существенная доля голосового трафика всех операторов, а в сельской местности – практически весь голосовой трафик. У «Киевстар», например, девять миллионов абонентов – в сельской местности. Поэтому подходить к этому вопросу надо достаточно аккуратно, чтобы не потерять качество голосовой связи.

Мы действительно договорились о том, какое количество спектра будет перераспределено каждому оператору для развития 4G в этом диапазоне (900 МГц), и все пошли на определенные компромиссы.

О чем вы договорились?

Мы договорились о том, что «Киевстар» может стать основным донором частот для рефарминга и сдает 1,8 МГц, чтобы регулятор перераспределил их между двумя другими мобильными операторами. Все остальные являются в этом процессе получателями.

И дальше, когда мы приступаем к перераспределению конкретно спектральных полос, наступает самый сложный этап – определить, кто и на каких условиях будет соседствовать с технологией CDMA. Это то, чего никто из операторов не хочет. Дело в том, что в Украине (и мы здесь уникальны) в девятисотом диапазоне работают две не совсем совместимые технологии – GSM и CDMA. Это накладывает определенные ограничения из-за взаимной интерференции технологий. Спектр с помехами не может быть эффективным на сто процентов. Отсюда вытекает целый ряд задач, которые мы вместе с рынком и регулятором пытаемся решить. Первое: спектр спектру рознь, а, значит, его качество должно учитываться при перераспределении, так же как и при оплате рентных платежей. Например, 1МГц частот E-GSM, которые соседствуют с СDMA и «зашумлены» радиопомехами, не равен 1МГц «чистых» частот. При соседстве с CDMA интерференция «съедает» часть спектра, поэтому для обслуживания передачи голоса и данных надо больше спектра. И третье – оператору нужно оснащать свои базовые станции фильтрами для снижения уровня интерференции, а это – время и дополнительные инвестиции - около 350 миллионов гривень, по нашим расчетам.

Нас «двигают» в этот диапазон частот, и мы выставляем ряд условий, без которых мы не сможем эффективно устранить угрозы качеству голосовой связи для абонентов «Киевстар», а у нас их более 26 миллионов.

В то же время, «Интертелеком» придерживается другого мнения…

Я бы не упрощал, и мы, и компания «Интертелеком» признаем наличие помех. Помехи есть, это раз. Это доказанный факт и украинскими, и зарубежными исследованиями. Более того, исследование УГЦР, даже проведенное в лабораторных условиях, показало и подтвердило масштаб проблемы. Более 11 тысяч базовых станций попадают в зону радиопомех, их понадобится оснастить защитными фильтрами, а 600 – вообще перенести на другие локации, это, по сути, новое строительство. Поэтому на сегодня основные дискуссии идут о технической возможности устранить помехи, научиться эффективно их устранять на уже работающей сети через правила взаимодействия и переоценить эффективность спектра.

Рынку еще предстоит провести натурные испытания – не в лаборатории на стенде, а с действующими базовыми станциями, которые оказывают влияние друг на друга. Хорошо, что есть понимание со стороны регулятора, что проблема есть, и ее нужно решать. Нужны изменения в нормативно-правовые акты, которые четко зафиксируют обязательства сторон, порядок выявления радиопомех для разных технологий, и процедуру их устранения за счет оператора, который такие помехи создает.

Но, в любом случае, эта проблема существует, и ее надо решать. Почему именно «Киевстар», как вы говорите, двигают в этот спектр?

При желании, любой мобильный оператор, а не только «Киевстар», мог бы использовать эти частоты. Мы в этом спектре исторически частично работали. У нас на сегодня есть 1,8 МГц частот в «высокой» части диапазона 900 МГц, которые примыкают к частотам CDMA, и с проблемой интерференции мы боремся уже долгие годы, вложили около 150 миллионов гривень в установку защитных фильтров. Но до сих пор мы удерживали высокое качество связи благодаря тому, что у нас есть достаточно большой объем спектра в «нижней» части диапазона 900 МГц, который не «загрязнен» радиопомехами. Сейчас НКРСИ предлагает нам отдать именно часть этого хорошего спектра без помех, чтобы перераспределить его между двумя другими мобильными операторам. Но как только мы «сжимаем» долю этих частот, проблема качества голосовой связи может стать критичной для очень большого количества абонентов.

Какое решение вы предлагаете?

Мы понимаем важность обеспечения всестороннего доступа к 3G и 4G, хотя проект такого рода далеко не прибыльный для мобильных операторов. Другие операторы уже озвучили примерный размер своих инвестиций. «Киевстару», в частности, обеспечить покрытие девяноста процентов населения и основных международных дорог будет стоить около пяти5 миллиардов гривен. Срок окупаемости таких инвестиций - более 10 лет.

Для успешного движения вперед в направлении рефарминга есть целый ряд задач, которые мы вместе с рынком пытаемся решить, и ожидаем от регулятора и государства ответных шагов.

Это, во-первых, завершение исследовательской работы и проведение УГЦР натурных измерений, что поможет определить влияние помех CDMA/LTE 850 на GSM/LTE 900 для всех типов оборудования. А также разработать методику расчетов электромагнитной совместимости в полосах частот 800/900 МГц для этих технологий. По результатам исследований регулятор должен разработать и утвердить изменения в нормативно-правовые акты, чтобы четко определить ответственность сторон за создание радиопомех и эффективный механизм их устранения.

Также необходимо определить на законодательном уровне понятие «коэффициент доступности» частот и применять его при оплате рентных платежей и расчете того спектра, который есть у операторов. В связи с огромной финансовой нагрузкой для выполнения обязательств по покрытию мобильным широкополосным интернетом, необходим максимально облегченный доступ к инфраструктуре, возможно, временный мораторий на повышение платежей за аренду частот и на повышение различных коэффициентов.

Огромным шагом вперед для всей отрасли будет и освобождение семисотого диапазона с последующей продажей спектра на аукционе. Этот диапазон позволяет развивать в LTE-сети скорость в 2-5 раз выше, чем в девятисотом диапазоне.

Кроме того, нужен четкий план, подтверждающий намерение государства в обозримом будущем выключить технологию CDMA. Украина – это единственная европейская страна, в которой работает эта технология, создавая радио помехи как внутри страны, так и сопредельным странам.

Очевидно, сейчас ситуация сложилась таким образом, что каждый из игроков перетягивает на себя канат в вопросе перераспределения частот, желая получить максимальную выгоду, из-за чего не получается договориться. По вашему мнению, удастся ли решить этот вопрос в ближайшее время?

В этой ситуации – «Киевстар» выступает снова донором, как в 1800-м диапазоне. Мы не против сдать часть своего спектра, чтобы два других мобильных оператора могли улучшить свои рыночные возможности. Но мы не понимаем, почему «Киевстар» должен столкнуться с ухудшением качества связи, нести огромные расходы на защиту от радио помех со стороны CDMA, переносить на другие площадки около шестисот наших базовых станций из-за того, что проблема радиопомех в диапазоне 900 МГц длительное время не решалась. Теперь этот вопрос нам предлагают закрыть нашими же усилиями и средствами. Мы считаем, это неправильный подход.

«Киевстар» - часть большой международной публичной компании. Мы должны обосновать нашим акционерам, как мы будем предоставлять связь 26 миллионам абонентов и как выполнять обязательства по покрытию. Это серьезный вопрос. Если технологию CDMA выключат через два или три года, снимается проблема. Но мы понимаем, что там акционеры тоже инвестировали, делали бизнес, заходили под определенные гарантии со стороны государства в виде лицензий, потому это нетривиальная задача.

Парадокс заключается в том, что мы говорим о сельском покрытии, а ведь менять будем покрытие по всей стране, включая города-миллионники, где у всех сконцентрирована львиная доля клиентов, покупательский спрос, огромная доля всех предоставляемых услуг, потому, конечно, мы будем очень осторожно к этому подходить.

Сколько вы уже инвестировали средств в развитие связи четвертого поколения с начала реализации проекта?

Мы считаем в большей степени совокупное построение сетей 3G и 4G. Мы с 2015 года вложили более 25 миллиардов гривень в развитие этих технологий – затраты на строительство сетей, покупка лицензий, оплата работ по конверсии, аренда радиочастот. Каждую вторую гривню нашей прибыли мы реинвестировали в техническое развитие, в том числе технологии 3G и 4G. И ни одна, ни вторая пока не окупились.

По вашему мнению, как в связи с ожидаемой трансформацией рынка изменится политика украинских мобильных операторов? Появятся ли новые услуги, и как это отразится на абонентах?

Это незримо происходит, просто мы этого, возможно, не замечаем. «Киевстар» предоставляет услугу MobileID. Экосистемы еще не существует, а услуга уже есть. В той же Эстонии MobileID обеспечивает доступ двадцати процентов граждан к электронным услугам государства.

Абонентам «Киевстар» доступны возможности IoT (интернета вещей – УНИАН), запущены сервисы «Автотрекинг» и «SafeHome», мы запустили сети низкого энергопотребления NB IoT (Narrow Band - УНИАН), уже сделали пилотные проекты с водоканалами. «Умные счетчики» будут передавать все данные в автоматическом режиме и работать от одной батареи до десяти лет. Прорабатываем комплексные решения для больших предприятий, которые позволяют повысить эффективность бизнеса и обеспечить безопасность сотрудников.

Уже сейчас мы являемся доверенным поставщиком услуг в области больших данных – Big Data. Применений масса в различных отраслях, к тому же, рынок применений постоянно развивается. На сегодня аналитические продукты разрабатываются под конкретных заказчиков индивидуально, но мы работаем над тем, чтобы сделать аналитику более доступной. Самый крупный заказчик - сам «Киевстар», все решения принимаются на основании данных, прогнозирования и моделирования сценариев.

Для бизнес-клиентов мы предоставляем аналитические инструменты для минимизации рисков (скоринги, геоаналитку), повышения эффективности маркетинговых коммуникаций (таргетированные рассылки и портрет клиента), инструменты повышения продаж (поиск новых клиентов и контекстный гео-маркетинг).

Также помогаем государству в развитии инфраструктуры городов, предоставляя информацию о пассажиропотоках и местах концентрации людей, в улучшении туристического потенциала регионов, путем аналитики о путешественниках.

Мы начали развивать SMS-оплату в транспорте. Уже есть целый ряд городов и маршрутов. Пока этот проект движется медленно. В идеале он должен работать так, чтобы во всех городских маршрутах в одночасье появилась новая электронная система оплаты городского транспорта.

Это все маленькие инновации, которые делают жизнь людей удобнее.

Надежда Бурбела