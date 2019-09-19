Сегодня iPhone получит новую ОС iOS 13

Кроме того Apple Watch получит новую операционку watchOS 6.

На июньской конференции для разработчиков WWDC 2019 Apple представила новые версии операционных систем. Среди них iOS 13, iPadOS, macOS 10.15 Catalina и watchOS 6.

С сегодняшнего дня, 19 сентября, Apple начинает распространение стабильных версий операционных систем iOS 13 и watchOS 6. Для каждой страны мира есть своя точка отсчета. И хотя компания не указала время, обычно, она выпускает новое программное обеспечение в 10 утра по тихоокеанскому времени, об этом говорится в блоге на Алло.

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Приводим ключевые нововведения, которые пользователи увидят в своих iPhone.

Темный режим наконец-то добрался до «яблочных» смартфонов. Как сообщили в компании, его интегрировали во всю систему. Пользователь сможет включить Темный режим в Пункте управления, а также настроить автоматическое включение по ночам.

Много нововведений касается приложения Камера. В нем появилась функция, позволяющая управлять освещением в режиме портретной съемки. Человек сможет подобрать область и интенсивность эффекта портретного освещения, чтобы усилить резкость или немного выровнять черты лица. Кроме того, фотографии, сделанные в портретном режиме, можно перевести в черно-белый вариант.

Разработчики обновили в iOS 13 вкладку «Фото». С усовершенствованной организацией альбомов человеку проще отыскать фотографии, сделанные в конкретный день, месяц или год. При этом искусственный интеллект автоматически скроет похожие кадры, выбирая для демонстрации лучшие, а также фото документов и скриншоты.

У пользователя появляется больше инструментов для редактирования фотографий. Помимо этого, добавили инструменты для видеомонтажа. Теперь видео можно будет поворачивать, кадрировать и автоматически улучшать.

После обновления смартфона до версии iOS 13 человеку станет проще и безопаснее заходить в приложения и на веб-сайты, где требуется регистрация. Больше не нужно заполнять регистрационные формы и запоминать многочисленные пароли. Все, что необходимо сделать – это нажать на кнопку «Вход с Apple». После подтверждения личности через Face ID или Touch ID пользователь сможет беспрепятственно зайти в систему.

В iOS 13 добавили новые функции контроля данных о геопозиции. Человек сможет на свое усмотрение давать приложениям однократный доступ к информации о своей геолокации. Также добавили средства защиты пользователей от нежелательного отслеживания.

По словам разработчиков, разблокирование устройств теперь происходит быстрее, чем в iOS 12. Функция Face ID в iPhone под управлением iOS 13 срабатывает на 30% быстрее. Помимо этого, сообщается, что приложения открываются в два раза быстрее, а размер файлов при загрузке уменьшился. В новой операционке используется иной способ сжатия приложений из App Store. Поэтому, при установке приложений, объем для скачивания уменьшился на 50%, а при обновлении – на 60%.

Большие перемены произойдут в приложении «Карты». Вскоре на ней будут гораздо подробнее отображаться дороги, здания, парки и так далее. Правда, новый вариант карт станет доступен изначально в США – к концу года. А в течение 2020-го обновление обещают распространить на другие страны. Плюс, появится функция «Осмотритесь», предлагающая совершить виртуальную прогулку по тому или иному городу. Но на старте она также будет доступна только в Штатах.

Виртуальный помощник Siri вместе с iOS 13 станет поддерживать быстрые команды, позволяющие ему эффективнее работать с приложениями на iPhone. Кроме того, Siri сможет вслух зачитывать входящие сообщения, что удобно, если iPhone лежит в стороне. Эту функцию разработчики обещают добавить в течение осени. Ее поддерживают наушники AirPods 2. К слову, об AirPods. Вместе с iOS 13 два человека смогут одновременно подключить к одному iPhone две пары наушников, чтобы вместе смотреть фильм или слушать музыку. Это новшество также появится в течение осени.

Останутся довольны обновлением любители Memoji. Вместе с iOS 13 появятся новые варианты причесок, макияжа, головных уборов и пирсинга. Стикеры с Memoji будут автоматически добавляться в наборы стикеров в клавиатуре. И их можно отправлять в сообщениях, мессенджерах и по почте. Кстати, в почте теперь появилась возможность форматирования текста: изменять тип, размеры и цвет шрифта, а также добавлять в текст выравнивание, отступы, выступы, списки с маркерами и так далее.

Обновится и ARKit3. В приложениях дополненной реальности пользователи теперь смогут располагать виртуальные объекты как перед человек, так и за ним. Это создаст более реалистичный эффект.

Вместе с iOS 13 полностью обновится приложение «Напоминания». В него добавили смарт-списки, в которых напоминания автоматически упорядочиваются по группам – с флажком, «Запланировано» или «Сегодня». Можно добавить к заметке дату, время и место, фотографию или скан документа.

На фото можно найти города различных стран и определить во сколько начнется обновление для вашей страны. Как видно, почти все получат обновление сегодня, только в разное время. Для Киева обновление операционных систем прилетит в 20:00. Перед обновлением обязательно сделайте резервную копию данных со своих iPhone и Apple Watch.