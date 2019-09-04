В Минске договорились восстановить мобильную связь на всем Донбассе

Олифер добавила, что также шла речь о возвращении государственной и частной украинской собственности на территории ОРДЛО.

Сегодня в Минске достигнута договоренность о дальнейшем восстановлении устойчивой мобильной связи на всей территории Донецкой и Луганской областей.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания ТКГ в Минске.

«В социально-экономической подгруппе достигнута договоренность о дальнейшем восстановлении устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса, в которой нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения», - написала она.

Олифер добавила, что отдельно шла речь о возвращении государственной и частной украинской собственности на территории ОРДЛО. «Согласовано, что во время следующего заседания подгруппы будет рассмотрен отдельный пример предприятия, подлежащего возвращению украинскому владельцу - хлебозавод», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Киев поднял вопрос о возвращении представителей российской стороны в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).