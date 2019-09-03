Будет складываться в квадрат: Samsung готовит вторую версию гнущегося смартфона - СМИ

Новинку планируют представить в начале следующего года.

Samsung Electronics Co. готовится к презентации своего второго складного устройства в начале следующего года. Это будет устройство премиум-сегмента, которое складывается в компактный квадрат.

Читайте такжеSamsung представила бюджетный смартфон с поддержкой 5G

Согласно информации Bloomberg, южнокорейский техногигант работает над устройством с 6,7-дюймовым внутренним дисплеем, который складывается внутрь. Samsung стремится сделать свой второй гибкий гаджет более доступным и тонким, чем выпущенный в этом году Galaxy Fold, говорят люди знакомые с разработкой.

Компания отказалась комментировать разработку необъявленных продуктов.

По словам источников, в верхней части внутреннего дисплея нового складного телефона будет расположено отверстие для селфи-камеры, как на недавно выпущенном Samsung Galaxy Note 10. Снаружи телефон будет иметь две камеры, которые обращены назад, когда телефон открыт, или вперед, когда он закрыт.