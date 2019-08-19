Акции «Укртелекома» арестовали за долги перед «Ощадбанком»

Акции должны быть проданы на публичных торгах.

Исполнительная служба арестовала почти 93% акций компании «Укртелеком» за долги ее владельца – компании «ЕСУ» - перед государственным «Ощадбанком» в размере почти 1,8 млрд грн.

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Как сообщили в пресс-службе банка, компания в установленные проспектом эмиссии сроки не погасила облигации и не уплатила начисленный по ним купонный доход, в связи с чем банк взыскал задолженность в судебном порядке.

Отмечается, что судебное разбирательство продолжалось почти два года. Компания «ЕСУ» пыталась в судебном порядке получить рассрочку исполнения решений судов, однако Верховный суд признал позицию «Ощадбанка» обоснованной и отменил рассрочку.

Также сообщается, что арестованные акции «Укртелекома» должны быть проданы в процедуре исполнительного производства на публичных торгах для погашения долгов перед банком.

Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

«Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).