Верховный суд обязал "Укртелеком" вернуть "Ощадбанку" 1,5 миллиарда

Суд поставил окончательную точку в двухлетнем споре.

Верховный суд отказал компании "Укртелеком" в удовлетворении исковых требований к государственному "Ощадбанку" в споре о расторжении договора купли-продажи облигаций на сумму почти 1,5 миллиарда гривень.

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Как сообщила пресс-служба банка, суд поставил окончательную точку в двухлетнем споре, благодаря которому "Укртелекому" удавалось избегать уплаты долга.

В частности, суд удовлетворил кассационную жалобу "Ощадбанка" и отменил решения судов первой и апелляционной инстанций о расторжении договора купли-продажи облигаций, эмитентом которых является компания "ЕСУ" - мажоритарный акционер "Укртелекома".

В банке напомнили, что согласно заключенному в сентябре 2015 года договору "Укртелеком" обязался не позднее 15 марта 2017 года принять и оплатить облигации "ЕСУ" и накопленный купонный доход, однако в августе 2017 года во избежание выполнения обязательств подал в суд иск о расторжении договора и признании обязательств прекращенными.

Справка УНИАН. "Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.