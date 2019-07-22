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Redmi анонсировала своей первый смартфон с камерой на 64 Мп

09:21, 22 июля 2019
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Redmi выпустит смартфон с камерой на 64 Мп / фото mi.com

На официальной странице Redmi в социальной сети Weibo было опубликовано заявление о подготовке к выпуску первого смартфона компании, в основной камере которого будет использоваться 64-мегапиксельный датчик изображения.

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Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг опубликовал скриншот из приложения камеры, которая как раз работает в режиме 64 Мп.

На фотографии запечатлена новая штаб-квартира компании Xiaomi, пишет ixbt.com.

Скорее всего, смартфон будет оснащен датчиком изображения Samsung ISOCELL Bright GW1, который был представлен в мае этого года. Пока что это единственный 64-мегапиксельный датчик на рынке.

Теперь в Сети развернулось обсуждение на тему того, как будет называться смартфон. Наиболее популярными вариантами являются Redmi K30 и Redmi Note 8, однако Xiaomi и Redmi неоднократно подтверждали, что они могут придумывать самые неожиданные названия.

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Теги: #смартфон#Redmi