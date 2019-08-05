Xiaomi запатентовала смартфон со встроенной солнечной батареей

На прилагаемых в документе изображениях показано мобильное устройство, переднюю панель которого целиком занимает экран без вырезов и отверстий.

Компания Xiaomi подала во Всемирную организацию интеллектуальной собственности патентную заявку на разработку смартфона с солнечной батареей.

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На прилагаемых в документе изображениях показано мобильное устройство, переднюю панель которого целиком занимает экран без вырезов и отверстий, передает itc.ua.

Фронтальной камеры не видно, выдвижного модуля тоже нет, но камера может быть спрятана под дисплеем – соответствующая технология сейчас разрабатывается. Самое интересное находится на задней панели, где размещается солнечная батарея.

Помимо двойной камеры со вспышкой, дизайн которой идентичен аппаратам Xiaomi Mi 8 и Redmi Note 6 Pro, смартфон оснащён солнечной панелью, которая занимает большую часть корпуса. При этом такая конструкция не делает устройство толще, на изображениях видно, что модуль камеры выступает даже больше, чем эта батарея.

Пока не ясно, действительно ли Xiaomi намерена выпустить смартфон с солнечной батареей, но китайская компания может стать первым производителем, кто это сделает. Хотя идея не нова и была уже реализована с помощью отдельных модулей. Так, например, в 2010 году LG выпустила аксессуар-накладку для телефона LG Pop GD510 с солнечной батареей, а в прошлом году бренд Caviar выпустил iPhone X Tesla со встроенной панелью.