Скоро анонс: Xiaomi начала рекламировать смартфон с чистым Android

Официальный анонс смартфона Xiaomi Mi A3 ожидается до конца этого месяца.

Следующим смартфоном компании Xiaomi станет Mi A3 с чистым Android по программе Android One и его младший брат Mi A3 Lite.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Официальный анонс ожидается до конца этого месяца и судя по тому, что Xiaomi уже начала подогревать интерес публики к этому событию, вскоре нам назовут точную дату", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маркетологи китайского производителя не поленились откопать в Twitter ссылку на обзор Xiaomi Mi A2 годовой давности за авторством YouTube-канала Unbox Therapy, где автор нахваливает устройство за потрясающее сочетание характеристик и цены. Собственно, он называет Xiaomi Mi A2 "безумным предложением". Вот что Xiaomi сообщила в сегодняшнем ответе на это сообщение:

NEW VIDEO - The Xiaomi Mi A2 is a crazy good deal… https://t.co/HEAIgGnDIQ 🔥 RT! pic.twitter.com/ZAy7EQ0wpq — Unbox Therapy (@UnboxTherapy) 29 серпня 2018 р.

Из этого сообщения очевидно, что анонс Xiaomi Mi A3 уже не за горами и по цене он должен получиться очень привлекательным предложением. Напомним, что Xiaomi Mi A2 в прошлом году стартовал c 7 499 грн за версию 4/32 ГБ.

Характеристики и дизайн Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite уже давно не представляют секрета, поскольку давно известно, что они станут международными копиями моделей CC9 и CC9e, доступными пока только в Китае. Но последние данные указывают, что кое-какие отличия все же будут. По информации индийского инсайдера Судханшу Амбхоре, Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite построены на более производительных платформах — Snapdragon 730 и Snapdragon 675. Других различий не ожидается.