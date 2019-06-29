цей матеріал доступний українською

Apple сняла в Киеве рекламу AirPods (видео)

14:15, 29 июня 2019
Связь
222 0
Иллюстрация / REUTERS

Как пишет Громадське со ссылкой на Adweek, ролик сочетает реальные кадры города с павильонными съемками. Изначально клип был снят в цвете, но создатели остановились на черно-белом варианте, так как он создает более сильный эффект, а также помогает передать источник вдохновения рекламы — голливудские фильмы 1920-х годов и комедии Бастера Китона.

Читайте такжеApple начала бесплатно заменять аккумуляторы в старых ноутбуках MacBook Pro

В создании ролика также приняла участие украинская продакшн-студия Radioaktive Film, пишет The Village.

Режиссером видео выступил Оскар Хадсон, который снимал клипы для Bonobo и Radiohead. Идеей и разработкой занималось агентство TBWA\Media Arts Lab.

Саундтреком к ролику стала песня I Learnt Some Jazz Today в исполнении Tessellated.

Apple не впервые снимает рекламу в Киеве. В сентябре 2017 года компания сняла видео презентацию Apple Watch на вокзале Киева .

А украинская компания Radioaktive Film стала лучшим продакшн-сервисом мира 2018 года. Компания сняла клипы для всемирно известных исполнителей MØ, Coldplay, Twenty One Pilots, DJ Shadow, Hurts, Years & Years, Tame Impala, Foals и сотрудничала с украинскими группами «Океан Эльзы» и ONUKA.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #компания Apple