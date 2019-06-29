Apple сняла в Киеве рекламу AirPods (видео)

Режиссером видео выступил Оскар Хадсон, который снимал клипы для Bonobo и Radiohead.

Американская компания Apple сняла новую рекламу беспроводных наушников AirPods в Киеве.

Как пишет Громадське со ссылкой на Adweek, ролик сочетает реальные кадры города с павильонными съемками. Изначально клип был снят в цвете, но создатели остановились на черно-белом варианте, так как он создает более сильный эффект, а также помогает передать источник вдохновения рекламы — голливудские фильмы 1920-х годов и комедии Бастера Китона.

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В создании ролика также приняла участие украинская продакшн-студия Radioaktive Film, пишет The Village.

Режиссером видео выступил Оскар Хадсон, который снимал клипы для Bonobo и Radiohead. Идеей и разработкой занималось агентство TBWA\Media Arts Lab.

Саундтреком к ролику стала песня I Learnt Some Jazz Today в исполнении Tessellated.

Apple не впервые снимает рекламу в Киеве. В сентябре 2017 года компания сняла видео презентацию Apple Watch на вокзале Киева .

А украинская компания Radioaktive Film стала лучшим продакшн-сервисом мира 2018 года. Компания сняла клипы для всемирно известных исполнителей MØ, Coldplay, Twenty One Pilots, DJ Shadow, Hurts, Years & Years, Tame Impala, Foals и сотрудничала с украинскими группами «Океан Эльзы» и ONUKA.