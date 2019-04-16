Xiaomi обнародовала список смартфонов, которые получат обновление до Android 9 Pie

Самое большое разочарование постигло пользователей смартфонов Redmi 6, Redmi 6A и Redmi Y2 (S2) — эти модели присутствовали в первоначальной версии уточненного графика.

Компания Xiaomi обнародовала уточненный список оставшихся моделей смартфонов, которые должны получить обновление до Android 9 Pie во втором квартале 2019 года.

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Издание itc.ua для начала приводит список старых смартфонов Xiaomi, которые уже получили обновление Android Pie:

Xiaomi Mi 8;

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition;

Xiaomi Mi 8 Pro;

Xiaomi Mi 8 SE;

Xiaomi Mi 8 Lite;

POCO F1;

Xiaomi Mi MIX 2S;

Xiaomi Mi Max 3.

Теперь взглянем на список смартфонов Xiaomi, ранее обновившихся до Android 8 Oreo:

Xiaomi Redmi 5A;

Xiaomi Redmi 5;

Xiaomi Redmi 5 Plus (Redmi Note 5 в Индии);

Xiaomi Mi 5X;

Xiaomi Mi MIX;

Xiaomi Mi MIX 2;

Xiaomi Mi 5;

Xiaomi Mi 5S;

Xiaomi Mi 5S Plus;

Xiaomi Mi 6;

Xiaomi Mi Note 2;

Xiaomi Mi Note 3.

Наконец, в ближайшие месяцы обновление прошивки до версии Android Pie точно получат владельцы следующих моделей смартфонов Xiaomi:

Redmi Note 6 Pro;

Redmi Note 5 Pro;

Redmi 6 Pro;

Mi 6X;

Mi MIX 2;

Mi Note 3.

Самое большое разочарование постигло пользователей смартфонов Redmi 6, Redmi 6A и Redmi Y2 (S2) — эти модели присутствовали в первоначальной версии уточненного графика, но затем Xiaomi без каких-либо объяснений убрала их из списка. Но есть данные, что Xiaomi еще может возобновить тестирование прошивки на базе Android Pie для Redmi Y2 (S2) после устранения ряда ошибок.

Обновленный график относится к Китаю, а глобальная стабильная прошивка MIUI на базе Android 9.0 Pie для перечисленных смартфонов, традиционно, выйдет немного позднее.