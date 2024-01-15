Президент планирует встретиться с председателем одного из крупнейших банковских холдингов мира JPMorgan Chase & Co. Джейми Димоном.

Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе планирует встретиться с главой одного из крупнейших банковских холдингов мира JPMorgan Chase & Co. Джейми Димоном, в поисках дальнейшей поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Издание отмечает, что JPMorgan консультирует Зеленского по привлечению частного капитала для различных проектов реконструкции. В сентябре Мэри Эрдоэс, руководитель отдела управления активами и капиталом JPMorgan, организовала для Зеленского встречу с американскими финансовыми лидерами, чтобы обсудить вопрос поиска средств частного сектора для восстановления страны.

Помимо встречи с главным исполнительным директором JPMorgan, президент Украины планирует встретиться с президентом Швейцарии Виолой Амхерд и выступить с публичной речью на ежегодном форуме в Давосе, Швейцария.

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Визит Зеленского в Швейцарию

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский 15 января отправится в Швейцарию с рабочим визитом. В рамках визита глава государства встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и со своим швейцарским коллегой. Кроме того, Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме и проведет ряд двусторонних встреч в Давосе.

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