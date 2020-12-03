Гусев занимал должность главы Херсонской обладминистрации с 13 июля 2019 года, а 2 декабря 2020 года Кабинет министров согласовал его увольнение в связи с переходом на другую работу.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в тексте указа главы государства от 3 декабря, опубликованном на сайте президента.

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"Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром", - сказано в указе.

Кто такой Гусев

Юрий Гусев занимал должность главы Херсонской обладминистрации с 13 июля 2019 года, а 2 декабря 2020 года Кабинет министров согласовал его увольнение в связи с переходом на другую работу.

Кадровые перестановки в "Укроборонпроме"

"Укроборонпром" с 30 августа 2019 года по 6 октября 2020 года возглавлял экс-министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус.

После его увольнения исполняющим обязанности гендиректора госконцерна стал Игорь Фоменко.

"Укроборонпром"

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющими хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

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Автор: Дмитрий Шварц