Сеул открыт к снижению торговых барьеров в преддверии переговоров с Вашингтоном

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Дак Су заявил, что Сеул "не будет сопротивляться" пошлинам США. Он сослался на исторический долг страны перед Вашингтоном.

"После разрушительной Корейской войны... Соединенные Штаты предоставили нам помощь, технологии, инвестиции и гарантии безопасности, что помогло сделать Южную Корею удобным местом для инвестиций иностранцев. Наша промышленная мощь, наше финансовое развитие, наша культура, рост и богатство в значительной степени обусловлены помощью США", - цитирует Хана издание Financial Times.

По его словам, в свете этой благодарности Сеул будет вести переговоры с Трампом, пытаясь найти "решения, которые будут более выигрышными для обоих, а не воспринимать их действия как цель, с которой мы должны бороться".

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Официальные лица Южной Кореи были встревожены, когда Трамп объявил о введении 25%-ых пошлин, несмотря на соглашение о свободной торговле, согласно которому Южная Корея фактически не взимает пошлины на американские товары.

Корейские автогиганты Hyundai и Kia также пострадали от 25%-ого американского сбора с автопроизводителей, а чипмейкеры и фармацевтические компании страны столкнулись с потенциальными пошлинами в рамках проверки нацбезопасности, объявленной Вашингтоном.

Ведущие конгломераты Южной Кореи тратят десятки миллиардов долларов на строительство передовых заводов по производству чипов, аккумуляторов для электромобилей и солнечных батарей.

Однако положительное сальдо торгового баланса Сеула с США также резко возросло, достигнув рекордных 55 миллиардов долларов в 2024 году. Хан заявил, что Южная Корея готова обсудить сокращение профицита торгового баланса, в том числе через покупку американского СПГ и коммерческих авиалайнеров. Он добавил, что расширение сотрудничества в области военного кораблестроения "может помочь США в укреплении их альянсов".

Он также заявил, что Сеул готов обсудить нетарифные торговые барьеры Южной Кореи. В числе давних претензий США - сеульское регулирование автомобильных выхлопов, непрозрачное ценообразование в фармацевтике, отказ от импорта некоторых видов американской говядины и сетевые сборы с американских контент-провайдеров, как Netflix.

Хан признал, что в результате переговоров некоторые отрасли "могут пострадать от некоторых проблем", но сказал, что более широкая либерализация торговли между двумя странами "повысит благосостояние корейского народа".

Пошлины Трампа - последние новости

Президент США Дональд Трамп объявил о введении беспрецедентных пошлин на товары из других стран. Так, введены пошлины в размере 25% на все авто иностранного производства и запчасти.

Решение США по пошлинам повлияет на десятки стран, включая некоторых из крупнейших торговых партнеров страны. Импорт из ЕС, Японии и Южной Кореи будет облагаться пошлиной в размере 20% или выше. Импорт из Вьетнама будет сталкиваться со ставкой пошлины 46%, а импорта из Тайваня - 32%.

Только Китай занял жесткую позицию относительно действий Трампа, что в результате привело к угрозам от Трампа в адрес Пекина увеличить пошлины до небывалых 245%.

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