По убеждению Водовиза, сейчас, когда Украина борется с российской агрессией, выход украинских предприятий на рынок ЕС является особенно важным.

Евроинтеграция Украины будет способствовать обеспечению стратегической автономии европейской металлургической промышленности от России, а также позволит получить безопасность в этой области. Поэтому Украина и ЕС взаимно заинтересованы в сотрудничестве, и видят множество возможностей для синергии. Об этом заявил руководитель офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз на Европейском бизнес-саммите, прошедшем в Брюсселе.

"Почему европейцы стремятся иметь нас? Потому что это дает им безопасность от россиян в металлургической отрасли. Таким образом, мы взаимно заинтересованы в сотрудничестве и видим множество возможностей для синергии. И программа поддержки Украины от ЕС является отличным инструментом для восстановления нашей промышленности. Мы хотим стать частью этой программы и готовы принять в ней участие с экологическими и технологическими проектами", - говорит Водовиз.

По словам руководителя офиса СЕО Метинвеста, до войны Метинвест со штатом около 120 000 человек составлял примерно 5% ВВП Украины. Но с начала полномасштабного вторжения компания потеряла почти 50% предприятий, в том числе в Мариуполе и Авдеевке. Сейчас Метинвест насчитывает около 60 000 сотрудников. Почти 9 тыс. работников компании служит в ВСУ, а около 1 000 сотрудников, к сожалению, погибли. Предприятия Метинвеста работают под угрозой обстрелов, ведь часть мощностей находится всего в 10 км от линии фронта.

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По убеждению Водовиза, сейчас, когда Украина борется с российской агрессией, выход украинских предприятий на рынок ЕС особенно важен.

"Украина имеет самую большую ресурсную базу на европейском континенте, и мы можем предложить Европе доступ к этим ресурсам. Взамен мы хотим иметь доступ к европейским технологиям и финансовой системе для реализации проектов как в Украине, так и в ЕС. Но нам не нужны дармовые деньги - мы готовы конкурировать. Готовы быть частью экономического общества Европы и хотим, чтобы этот процесс вступления завершился как можно быстрее", - подчеркнул руководитель офиса СЕО Метинвеста.

По словам Александра Водовиза, основной преградой для Украины на пути к евроинтеграции, конечно, является война.

"Мы не можем просто закрыть глаза на войну. Но наше правительство имеет домашнее задание - пройти через все процедуры вступления в Евросоюз: мониторинг, применение законов и т.д.", - сказал он.

Также он отметил, что Метинвест готов инвестировать в Европе и расширять свое присутствие на рынке, включая производство стали.

"Мы ведем переговоры с несколькими европейскими компаниями о приходе в Украину. Сейчас мы находимся в процессе слияния и поглощения некоторых европейских металлургических активов, ведь имеем огромную ресурсную базу и хотим использовать ее должным образом", - говорит он.

Европейский бизнес-саммит - крупнейшее и самое престижное событие, которое ежегодно организует European Business Summits, где обсуждаются самые сложные европейские вопросы с помощью панельных дискуссий, эксклюзивных интервью и интерактивных дебатов с высокопоставленными спикерами. В этом году саммит собрал около 120 выступающих, среди которых представители правительств, депутаты Европарламента, журналисты, руководители бизнесов из разных сфер экономики и других институций.

Напомним, 20 ноября Группа Метинвест и Министерство предприятий и производства Италии подписали декларацию о строительстве крупного завода по производству зеленой стали мощностью 2,7 млн тонн в год. Проект будет профинансирован с привлечением с привлечением средств кредитных европейских финансовых институтов.

Как известно, в 2024 году компания Метинвест Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, увеличила отчисления налогов на 38% - до 15,2 млрд грн. Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины, с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году.