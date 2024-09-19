Этой осенью на первичном рынке жилья вряд ли возможен существенный рост спроса.

Из-за июльских и августовских ракетных обстрелов, повлекших перебои со светом, спрос на первичном рынке жилья в августе по сравнению с июлем снизился в среднем на 40-50%. Об этом УНИАН рассказала директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

В то же время, по ее словам, переход с экстренных на стабилизационные отключения света, что наблюдается с наступлением осени, и постепенное привыкание граждан к ограничениям электроснабжения, постепенно возобновляет активность на первичном рынке.

"Перебои с энергоснабжением на некоторое время негативно влияют на настроения граждан: потенциальные покупатели слишком чувствительны к изменениям, к дискомфорту, поэтому вынуждены ситуативно, на время отложить приобретение жилья. Однако в середине сентября уровень имеющегося спроса существенно восстановился и уже составляет до 80-85% от показателей первых двух летних месяцев с проекцией к дальнейшему выравниванию", - отметила Бигунец.

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Она считает, что в ближайшее время около двух третей покупателей сконцентрируется на качественных жилых комплексах с высокой степенью готовности, которые возводятся в более безопасных и защищенных преимущественно западных регионах страны, в частности на Закарпатье, Львовщине, Буковине, Ивано-Франковщине, Волыни, а также в Киеве и Киевском регионе.

По мнению эксперта, этой осенью на первичном рынке жилья вряд ли возможен существенный рост спроса. Ведь экономическая ситуация в стране достаточно напряженная: именно на осень прогнозируется инфляционный пик, связанный с ростом тарифов на электроэнергию, изменениями в акцизах на топливо. А перебои с энергоснабжением существенно тормозят бизнес, в том числе и строительный - прежде всего растет себестоимость строительства и усиливаются риски для покупателей.

Осенью, согласно экономическим прогнозам, потребительские цены могут вырасти минимум на 10-15%. Однако, как отметила Бигунец, на первичном рынке такой рост будет едва ли не наименьшим: до 3-5% и только на объекты готовностью от 60%, расположенные в наиболее безопасных регионах.

"С начала полномасштабного вторжения на рынке доминирует покупатель: его внимание можно привлечь высоким качеством проекта, локацией (регионом), темпами возведения дома, а также гибкой ценовой политикой. То есть наиболее ответственные девелоперы, которые заботятся о качестве проектов и собственной репутации, вряд ли будут переписывать ценники, не имея для этого отражения в количестве покупателей", - подчеркнула специалист.

Ситуация на рынке недвижимости - последние новости

В июне эксперты отмечали, что из-за низкого спроса на рынке недвижимости - как первичной, так и вторичной - подорожание квадратных метров до конца лета не прогнозируется. Эксперт по недвижимости Юрий Пита высказал мнение, что исключение могут составлять лишь более безопасные западные регионы страны, которые традиционно в условиях войны пользуются большим спросом.

По словам первого заместителя председателя правления "Глобус Банка" Елены Дмитриевой, украинцы активно оформляют ипотечные кредиты по программе "еОселя", и за последние несколько месяцев количество оформленных ипотек на строящееся жилье существенно выросло: в начале года в общем количестве выданных кредитов доля первичного рынка не превышала 2,6%, а уже на середину августа она составляла более 8,1%.

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