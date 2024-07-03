На экономическую активность в России повлиял значительный рост военной деятельности.

Российская экономика в течение двух лет игнорировала санкции настолько, что Всемирный банк повысил РФ в рейтинге уровня дохода. Так, 1 июля рейтинг подняли из страны с доходом выше среднего к стране с высоким уровнем дохода, пишет Business Insider.

Отмечается, что в прошлом году россияне заработали 14 250 долларов на человека, учитывая валовой национальный доход. "На экономическую активность в России повлиял значительный рост военной деятельности в 2023 году", – говорится в отчете Всемирного банка.

По словам журналистов, повышение рейтинга Всемирного банка подтверждает сообщение, что рост обусловлен в основном деятельностью во время войны. Именно война создает спрос на товары и услуги военного назначения, что делает некоторые сектора экономики России выигрышными.

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В прошлом году российская торговля выросла почти на 7%, а деятельность в финансовом секторе и строительстве – на 6,6% и 3,6% соответственно. Это повысило реальный ВВП России (экономический рост с поправкой на инфляцию) на 3,6%. На фоне этого улучшилось материальное положение некоторых бедных россиян, усложнив любые расчеты относительно того, как закончить войну.

Экономические новости

Всемирный банк повысил рейтинг семи стран, но понизил рейтинги Западного берега и Газы. Помимо России, Всемирный банк также повысил статус Болгарии и Палау с уровня доходов выше среднего до стран с высоким доходом. Их обновления произошли после нескольких лет роста после пандемии. Украина также поднялась до страны с доходом выше среднего, поскольку реальный ВВП вырос на 5,3%, сменив резкое падение на 28,8% в 2022 году.

Ранее УНИАН писал, что российская экономика не может вечно избегать кризиса, и она становится все более уязвимой к потрясениям. Российская экономика является хрупкой, и политикам не удастся надолго отвлечь кризис.

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