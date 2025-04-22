Вьетнам долгие десятилетия делал ставку на советское и российское оружие.

Вьетнам и Соединенные Штаты достигли принципиального согласия по закупке истребителей F-16. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает 19FortyFive.

В целом Вьетнам может получить не менее 24 самолетов F-16. Соглашение может быть комплексным и предусматривать также закупку определенного количества транспортных C-130 Hercules.

Портал Defense Express в свою очередь отмечает, что вьетнамцам надо готовиться к тому, что придется потратить немалые средства.

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"24 новых истребителя для Вьетнама могут стоить до 6,7 млрд долларов, если брать по 279 млн долларов за один F-16V", - считают украинские специалисты.

Эксперты напоминают, что ранее Филиппины получили разрешение на закупку 20 самолетов F-16 в версии Block 70/72 с общей стоимостью до 5,58 млрд долларов.

Стоит сказать, что Вьетнам долгие десятилетия делал ставку на советское и российское оружие. Это одна из причин, почему новость о закупке F-16 назвали "из разряда невероятное".

Вьетнамцы решили выбрать американские самолеты, ведь возникли серьезные трудности с обслуживанием российской авиатехники.

Известно, что азиатская страна эксплуатирует настоящий "зоопарк" советских и российских машин, включая 35 истребителей Су-30МК2, несколько десятков Су-22 и относительно небольшое количество Су-27СК/УБК. По крайней мере часть из них уже непригодна к эксплуатации.

Сколько стоят современные истребители

Специалисты неоднократно обращали внимание на "заоблачную" цену современных боевых самолетов, даже если речь идет об истребителях четвертого поколения (последним на сегодня является пятое).

Ранее УНИАН сообщил, что 16 истребителей JAS-39 Gripen E/F обойдутся Колумбии в 3,65 млрд долларов. Таким образом, приблизительная цена одного Gripen находится на уровне 228 млн долларов в комплексной поставке.

А еще ранее стало известно, что Италия решила закупить истребители Eurofighter Typhoon по цене в более 330 млн долларов за один самолет. Что именно входит в заявленную сумму - не сообщалось.

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